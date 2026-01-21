Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Πλημμυρικά φαινόμενα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01).

Στον κλοιό κακοκαιρίας με σφοδρές βροχοπτώσεις και έντονες χιονοπτώσεις βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας την Τετάρτη (21/01), με την Αττική και την Πελοπόννησο να «βλέπουν» βροχοπτώσεις εβδομάδων να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι περιοχές στις οποίες έχει βρέξει περισσότερο από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης εντοπίζονται στην ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική και τα Χανιά.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης έως τις 16:20. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Μία «διχοτόμηση» παρατηρείται στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου οι ανατολικές και βόρειες περιοχές της Αθήνας, όπως ο Βύρωνας, οι Αμπελόκηποι και η περιοχή του Παπάγου έχουν καταγράψει διπλάσια βροχή από τα δυτικά προάστια.

Πιο συγκεκριμένα, έως τις 16:20 η περιοχή του Παπάγου έχει καταγράψει περισσότερα από 80 χιλιοστά βροχής, το Χαλάνδρι σχεδόν 60 και η Ηλιούπολη 51 χιλιοστά. Την ίδια ώρα στο Γκάζι ο μετεωρολογικός σταθμός έχει καταγράψει 20 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά έχουν πέσει περίπου 20-30 χιλιοστά βροχής.

Συνολική βροχόπτωση στην Αθήνα έως τις 16:20. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους πολύ θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).

Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

Επιπλέον πληροφορίες για την κακοκαιρία στην Αττική παρείχε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα!

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Εκκενώσεις σπιτιών στον Άγιο Δημήτριο

Τρία σπίτια επί της οδού Τεπελενίου και Βαλτετσίου εκκενώθηκαν με παρέμβαση της αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης, με φόντο τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υπάρχουν και άλλες δύο κατοικίες που κρίνονται ως επικίνδυνες και εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκκενωθούν και αυτές.

Εκκένωση σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Παρόμοια είναι η κατάσταση που επικρατεί λίγο πιο δίπλα στην οδό Βαλτετσίου

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάρκες για την καθίζηση υδάτων, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμοί.

Σε επιφυλακή η ΕΛ.Α.Σ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη επιφυλακή, ενώ ήδη φαίνεται πως έχουν αποδώσει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς τουλάχιστον στην Αττική δεν παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Ήδη σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν τροχονόμοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι οποίοι εκτρέπουν την κυκλοφορία ή την απαγορεύουν, όπου υπάρχει ανάγκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να έχουν στα οχήματά τους αντιολισθητικά μέτρα, καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε και η ίδια, στην ιστοδελίδα της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει αναλυτικά η λίστα με όλα τα σημεία στην Επικράτεια που εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Χιονοπτώσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Μακεδονία

Στα «λευκά» έχουν ήδη ντυθεί αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό που έφτασε και στην Ελλάδα, έφερε μαζί τους εκτός από βροχές και θυελλώδεις ανέμους, και χιονοπτώσεις.

Σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ημαθία, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη ήδη το έχει... στρώσει, ενώ μέχρι το απόγευμα θα χιονίζει σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων από όταν και αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν οι χιονοπτώσεις.

Οι εικόνες που έρχονται πάντως από τις περιοχές που ρίχνει χιόνι είναι μαγευτικές, με το λευκό τοπίο να «μαγνητίζει» τα βλέμματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα χιόνια

Καρδίτσα

Τρίκαλα

Λίμνη Πλαστήρα

Καλαμπάκα

Καρπενήσι

Κιλκίς

Τσεπέλοβο

Ημαθία

Φλώρινα

Πτολεμαΐδα

Τρίκαλα Κορινθίας

Θεσσαλονίκη

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

