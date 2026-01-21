Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική

Το ευρωπαϊκό ECMWF δείχνει αρκετές βροχές, σε αντίθεση με το αμερικάνικο GFS που εκτιμά ότι ο καιρός θα είναι βροχερός, αλλά ήπιος

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική

Οι βροχές, ήπιας μορφής, συνεχίζονται μέχρι τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως προβλέπει το GFS

Διχογνωμία παρουσιάζουν τα προγνωστικά μοντέλα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τα νεότερα δεδομένα για το εάν τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν ή θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση. Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF προβλέπει συνέχεια των ακραίων φαινομένων με ιδιαίτερη ένταση και για αύριο, την ώρα που το αμερικανικό GFS, εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση με ηπιότερα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αξιόλογη ένταση σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Αττική, διατηρώντας το σκηνικό της αστάθειας και αυξάνοντας την πιθανότητα για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Το συγκεκριμένο μοντέλο «βλέπει» εμμονή των υετοφόρων συστημάτων, γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει τα προβλήματα καθώς θα πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο με άσχημο καιρό.

ecmf-0800.jpg

Στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης το ECMWF προβλέπει εκτεταμένες καταιγίδες

ecmf-1200.jpg

Η ίδια εικόνα παραμένει και στις 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το ECMWF

ecmf-1600.jpg

Η πρόγνωση του ECMWF για τις 16:00 της Πέμπτης

ecmf-2000.jpg

Η πρόγνωση του ECMWF για τις 20:00 της Πέμπτης - Ο πυρήνας των καταιγίδων παραμένει πάνω από πολλές περιοχές της χώρας

ecmf-2400.jpg

Όπως φαίνεται στην πρόγνωση του ECMWF, η κακοκαιρία δεν έχει παρουσιάσει ύφεση ούτε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης

Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο GFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, εκτιμώντας ότι, αν και ο καιρός θα παραμείνει βροχερός, τα φαινόμενα θα είναι γενικά πιο ήπια και χωρίς την ένταση των προηγούμενων ωρών. Σε αυτό το σενάριο, η κακοκαιρία δείχνει να παρουσιάζει ύφεση, ακόμα και με περιόδους χωρίς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, περιορίζοντας τον κίνδυνο για ακραία επεισόδια.

gfs-18.jpg

Στη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, το GFS προβλέπει ήπια βροχόπτωση

gfs-21.jpg

Στις 4 τα ξημερώματα το GFS προβλέπει ένταση στα φαινόμενα

gfs-24.jpg

Στις 7 το πρωί της Πέμπτης ωστόσο ο καιρός στην Αττική δεν θα είναι καν βροχερός, σύμφωνα με το GFS

gfs-27.jpg

Στις 10 το πρωί, παραμένει «καθαρός» ο ουρανός

gfs-30.jpg

Στη 1 το μεσημέρι φαίνεται να κινείται και πάλι προς την Αττική το κύμα βροχοπτώσεων

gfs-33.jpg

Στις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης, θα βρέχει και πάλι στην Αττική

gfs-36.jpg

Στις 19:00 επίσης, θα βρέχει

gfs-42.jpg

Οι βροχές, ήπιας μορφής, συνεχίζονται μέχρι τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως προβλέπει το GFS

Και τα δύο μοντέλα ωστόσο συγκλίνουν στο ότι η Πέμπτη θα είναι γενικά, μία επίσης βροχερή ημέρα. Μικρές μεταβολές στην πορεία των συστημάτων μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων και ως εκ τούτου, αναμένεται η τελική εκτίμηση των αναγνωρισμένων μετεωρολόγων για τα καιρικά φαινόμενα αύριο στην Αττική.

Τι αναφέρει το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που επικαιροποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναφέρει πως κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).

