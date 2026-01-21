Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη

Το «έστρωσε» σε αρκετές περιοχές της χώρας - Καρδίτσα, λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Κιλκίς, Τσεπέλοβο, Ημαθία, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη στα «λευκά»

Newsbomb

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα «λευκά» έχουν ήδη ντυθεί αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό που έφτασε και στην Ελλάδα, έφερε μαζί τους εκτός από βροχές και θυελλώδεις ανέμους, και χιονοπτώσεις.

Σε Καρδίτσα, λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ημαθία, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη ήδη το έχει... στρώσει, ενώ μέχρι το απόγευμα θα χιονίζει σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων από όταν και αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν οι χιονοπτώσεις.

Οι εικόνες που έρχονται πάντως από τις περιοχές που ρίχνει χιόνι είναι μαγευτικές, με το λευκό τοπίο να «μαγνητίζει» τα βλέμματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα χιόνια

Καρδίτσα

Λίμνη Πλαστήρα

Καρπενήσι

Κιλκίς

Τσεπέλοβο

Ημαθία

Φλώρινα

Πτολεμαΐδα

61447790815279480985065328034551195864264376n.jpg
61485254012078590881969235087904555738160346n.jpg

615856069122704965939170985956216170066397n.jpg

Θεσσαλονίκη

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

  • Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
  • Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
  • Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
  • Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
  • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

  • Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
  • Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο μία εβδομάδα μετά από εμένα»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Φον Ντερ Λάιεν για Ευρώπη: Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες αποχώρησαν μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Θουρίας - «Ο αγώνας συνεχίζεται»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να γίνει σαν τον Πούτιν, αλλά είναι αδύνατο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό - «Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει!», είπε στον Τσιάρα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Αρκούδα κάνει βόλτες σε χωριό της Κοζάνης

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Έφτασε η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

«Χιονοπόλεμος» στην Πτολεμαΐδα: Η πόλη στα «λευκά»!

12:05ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εορταστική δράση υποστήριξης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τρεις φάσεις της συνολικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον εθνικό διάλογο για το αγροτικό

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξαν μπάσκετ και αντάλλαξαν δώρα στην έδρα της Εφές

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Nome: Μία μικροσκοπική πόλη χρυσοθήρων στην Αλάσκα, κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε - Γιατί δίχασε την κοινή γνώμη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη - Πώς απορρίπτεται ο ισχυρισμός του για άμυνα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ