Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).

Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

Νέες πληροφορίες για την κακοκαιρία στην Αττική παρείχε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Σε επιφυλακή η ΕΛ.Α.Σ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη επιφυλακή, ενώ ήδη φαίνεται πως έχουν αποδώσει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς τουλάχιστον στην Αττική δεν παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Ήδη σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν τροχονόμοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι οποίοι εκτρέπουν την κυκλοφορία ή την απαγορεύουν, όπου υπάρχει ανάγκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να έχουν στα οχήματά τους αντιολισθητικά μέτρα, καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε και η ίδια, στην ιστοδελίδα της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει αναλυτικά η λίστα με όλα τα σημεία στην Επικράτεια που εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Δούκας για κακοκαιρία: Έχουμε μηχανήματα και κόσμο για να καθαρίσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα

Για την ετοιμότητα των μηχανισμών του Δήμου Αθηναίων ενόψει κακοκαιρίας, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι «έχουμε τα μηχανήματα και τον κόσμο έξω», ώστε «να καθαρίσουμε», όπου υπάρξει πρόβλημα.

Ανέφερε δε, ότι «η Αθήνα είναι τσιμεντούπολη», γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση προβλημάτων.

Έκκληση Δούκα: «Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της Αθήνας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων εφιστά την προσοχή των πολιτών της πρωτεύουσας, ενημερώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι «τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά» και ότι ότι «όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα».

Παράλληλα, σε λειτουργία έχει τεθεί η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού για φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Τα μηνύματα 112 σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία

Ήχησε νωρίτερα το 112 στην Αττική, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπάει την χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

Παράλληλα μήνυμα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Εύβοια προκειμένου να κάνουν μόνο τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες έως και αύριο, Πέμπτη, πέντε από τις 13 Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Στις εν λόγω περιοχές, δεδομένης της επικείμενης κακοκαιρίας, το efood έχει προγραμματίσει την αναστολή της λειτουργίας διανομής για τις ώρες που τα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

