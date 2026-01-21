Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, αφού σήμερα έμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.

Η περιφέρεια Αττικής δεν προτίθεται να ζητήσει για αύριο το κλείσιμο των σχολείων, καθώς όλα τα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν πως αναμένονται ήπιας μορφής βροχοπτώσεις.

Πληροφορίες από την περιφέρεια αναφέρουν πως για σήμερα Τετάρτη, το κλείσιμο των σχολείων αποφασίστηκε διότι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων έκαναν λόγο για ραγδαιότητα των μοντέλων - κάτι που όμως δεν επαληθεύτηκε.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά.

