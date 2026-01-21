Έπεσε δέντρο στη Βούλα λόγω της ισχυρής νεροποντής - Αποκλεισμένη η οδός Βασιλέως Παύλου

Προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που πλήττει την Αττική από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, με ένα δέντρο να πέφτει το μεσημέρι στην περιοχή της Βούλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στην οδό Βασιλέως Παύλου, στο σημείο όπου βρισκόταν το παλιό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση του δέντρου οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους και τη συνεχή βροχόπτωση.

Από το συμβάν αποκλείστηκε ο δρόμος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο σημείο βρίσκονται από νωρίς συνεργεία του Δήμου, τα οποία καταβάλλουν προσπάθειες για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μέχρι και τις 15:20, ο χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.