Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

Ένας άνδρας του Λιμενικού Σώματος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο παράλιο Άστρος, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα.

Ο λιμενικός βρισκόταν στην προβλήτα για να συνδράμει στο δέσιμο σκαφών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούσαν κινδύνους παρασύρσεως. Άμεσα σήμανε συναγερμός, αλλά παρά την επέμβαση των συναδέλφων του, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Σε δήλωσή του τόνισε ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, το οποίο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούν καθημερινά, υπηρετώντας την πατρίδα και προστατεύοντας τους πολίτες, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:

