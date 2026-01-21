Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας»

Σε κλοιό σφοδρών βροχοπτώσεων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η ευρύτερη περιοχή της Αττικής με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

Περίπου στις 19:00 το απόγευμα το 112 ήχησε για τους κατοίκους στην Γκορύτσα Ασπροπύργου καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή της Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα 112.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική περίπου 100 κλήσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Διαβάστε επίσης