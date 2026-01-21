Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

Το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2026, η Ύδρα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και σε βασικές υποδομές του νησιού. Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε υπερχειλίσεις χειμάρρων και δρόμων, με αποτέλεσμα πολλά σημεία να καταστούν αδιάβατα.

Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, συντονίζοντας τις δράσεις για την απομάκρυνση νερών και τη διασφάλιση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η ένταση της βροχόπτωσης και η κατάσταση σε ορισμένους δρόμους προκαλούν ανησυχία. Τα συνεργεία του δήμου και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας εργάζονται για τον καθαρισμό φρεατίων, την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά για πιθανή επιδείνωση. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ασφαλίσουν τα σπίτια και τα καταστήματά τους και να ενημερώνονται από τα τοπικά μέσα για κάθε νεότερη εξέλιξη.