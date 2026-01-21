Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλά χωριά της Λάρισας - Χωρίς προβλήματα το οδικό δίκτυο
Χειμωνιάτες εικόνες από τα χωριά της Λάρισας που «ντύθηκαν» στα λευκά
Λευκό τοπίο από το πρωί σε πολλά χωριά της Λάρισας, στους δήμους Ελασσόνας, Αγιάς, Τεμπών και Φαρσάλων.
Από νωρίς το πρωί χιονόπτωση σε πολλές κοινότητες με τις χιονισμένες εικόνες να συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό.
Προβλήματα δεν έχουν διαπιστωθεί ως στιγμής με το οδικό δίκτυο να παραμένει ανοικτό και υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Με πληροφορίες από onlarissa.gr
