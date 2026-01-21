Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλά χωριά της Λάρισας - Χωρίς προβλήματα το οδικό δίκτυο

Λευκό τοπίο από το πρωί σε πολλά χωριά της Λάρισας, στους δήμους Ελασσόνας, Αγιάς, Τεμπών και Φαρσάλων.

Από νωρίς το πρωί χιονόπτωση σε πολλές κοινότητες με τις χιονισμένες εικόνες να συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Προβλήματα δεν έχουν διαπιστωθεί ως στιγμής με το οδικό δίκτυο να παραμένει ανοικτό και υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε βίντεο:

Δείτε επίσης τις φωτογραφίες:

Ραψάνη Δήμου Τεμπών Λάρισας

Μεγάλο Ευύδριο Φαρσάλων

Ιερά Μονή Αγιάς Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου

Τσαριτσάνη Ελασσόνας

Κοκκινόγη Ελασσόνας

Λιβάδι Ελασσόνας (Πρωινή εφημερίδα Λιβαδίου)

Καρυά Ολύμπου

Καρυά Ολύμπου

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

