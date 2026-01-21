Σέλλα Αχαΐας: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων - Κόλλησε το αυτοκίνητό τους στα χιόνια
Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν από την περιοχή
Τέσσερα άτομα που είχαν παγιδευτεί με το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Σελλά Αχαΐας λόγω έντονης χιονόπτωσης απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν από την περιοχή που το αυτοκίνητο τους κόλλησε στο χιόνι, με όχημα της Πυροσβεστικής.
