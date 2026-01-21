Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, κινούνταν στο δρόμο, την παρέσυρε ο χείμαρρος και παγιδεύτηκε κάτω από το ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και ασθενοφόρα, ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά για την ίδια.

Η γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 35 ετών.

Η ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει την Αττική από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με δρόμους της Γλυφάδας να μετατρέπονται σε χείμαρρους και οχήματα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους δρόμους να είναι αδιάβατοι και γεμάτοι νερά και φερτά υλικά από τα γύρω υψώματα.

Διαβάστε επίσης