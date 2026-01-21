Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο

Επικίνδυνες συνθήκες έχει δημιουργήσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων στον Κάλαμο να έχει αποκλειστεί σε σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, Δημήτρη Χορμοβίτη.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της Πολιτικής Προστασίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν λόγω της υπερχείλισης του ρέματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την οικογένεια – δύο γονείς με τα παιδιά τους – η οποία είναι καλά.

O κ. Χορμοβίτης είπε επίσης ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

