Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την οικογένεια, δύο γονείς και δύο παιδιά, η οποία είναι καλά

Newsbomb

Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο
Facebook/Δήμος Ωρωπού
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικίνδυνες συνθήκες έχει δημιουργήσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων στον Κάλαμο να έχει αποκλειστεί σε σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, Δημήτρη Χορμοβίτη.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της Πολιτικής Προστασίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν λόγω της υπερχείλισης του ρέματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την οικογένεια – δύο γονείς με τα παιδιά τους – η οποία είναι καλά.

O κ. Χορμοβίτης είπε επίσης ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49ΚΟΣΜΟΣ

«Υποχώρηση» Τραμπ στους δασμούς κατά της Ευρώπης έπειτα από «παραγωγική συζήτηση» για τη Γροιλανδία

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα - Τι θα ισχύσει για τα σχολεία

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Στους 50 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε εμπορικό του Πακιστάν

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Αττική: 160 κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων

21:34ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Το βίντεο-απάντηση στις κατηγορίες για κατάχρηση δημοσίου χρήματος - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας ευρωβουλευτής»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε 3.117 εκτιμά το καθεστώς τους νεκρούς κατά τις διαδηλώσεις - Αμφισβητούν τον αριθμό ΜΚΟ

21:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου λιμενικού

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο - Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς

21:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιστορική πρόκριση με ρεκόρ για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε την Γροιλανδία με την ... Ισλανδία: Τι είπε η εκπροσωπός του

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβενία δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στον Ωρωπό - Έκλεισε μέρος του παραλιακού δρόμου

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στη Δεκέλεια - Με λεωφορεία τα δρομολόγια των τρένων

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε 20 περιοχές της Αττικής λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Εύβοια: Η γη «κατάπιε» δύο αυτοκίνητα στην Αμάρυνθο

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στη Δεκέλεια - Με λεωφορεία τα δρομολόγια των τρένων

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου λιμενικού

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη - Φρεάτια ξεχείλισαν από την έντονη βροχόπτωση (Βίντεο)

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο - Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός Α.Ο.: Ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παραχώρηση του Telekom Center Athen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ