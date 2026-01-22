Λέκκας για καταστροφές από την κακοκαιρία: «Αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό οι περιοχές αυτές»

Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν σφοδρό και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, ενώ έχασαν τη ζωή τους και δύο συνάνθρωποί μας, μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα κι ένας Λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας.

Σε ό,τι αφορά στο δυστύχημα με την άτυχη γυναίκα στη Γλυφάδα, που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο κι εγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε κι από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από πνιγμό, ο Ευθύμης Λέκκας προσπάθησε να σκιαγραφήσει την περιοχή και να δώσει μία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία.

Ο καθηγητής Γεωλογίας, ξεκαθάρισε ότι η «ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών στην Αθήνα, έγινε χωρίς να υπάρξουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός».

Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει, έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή. Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» συμπλήρωσε για τις μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της καταιγίδας ο κ. Λέκκας.