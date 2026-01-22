Λέκκας για καταστροφές από την κακοκαιρία: «Αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό οι περιοχές αυτές»

Ο Ευθύμιος Λέκκας ξεκαθάρισε ότι η άναρχη δόμηση σε περιοχές όπως η Άνω Γλυφάδα, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ο απαιτούμενος σχεδιασμός και οι σχετικές μελέτες, συνετέλεσαν στην τραγωδία με τη νεκρή γυναίκα.

Newsbomb

Λέκκας για καταστροφές από την κακοκαιρία: «Αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό οι περιοχές αυτές»
Facebook/Marianna Generali
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν σφοδρό και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, ενώ έχασαν τη ζωή τους και δύο συνάνθρωποί μας, μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα κι ένας Λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας.

Σε ό,τι αφορά στο δυστύχημα με την άτυχη γυναίκα στη Γλυφάδα, που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο κι εγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε κι από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από πνιγμό, ο Ευθύμης Λέκκας προσπάθησε να σκιαγραφήσει την περιοχή και να δώσει μία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία.

Ο καθηγητής Γεωλογίας, ξεκαθάρισε ότι η «ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών στην Αθήνα, έγινε χωρίς να υπάρξουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός».

Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει, έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή. Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» συμπλήρωσε για τις μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της καταιγίδας ο κ. Λέκκας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε δημοφιλές κάμπινγκ

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα στον Νέο Κόσμο

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Αναζητείται στην Αττική ο 49χρονος φερόμενος ως δράστης

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Κόπηκε ο δρόμος στη μέση -Εγκλωβίστηκαν οδηγοί σε οχήματα, γυναίκα σκαρφάλωσε σε δέντρο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέο κύμα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: Τα παράδοξα και αμήχανα στη σύνθεσή του - Πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tata Punch είναι από τα πιο φτηνά SUV στον κόσμο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Η ανάπτυξη των "ακριβών" περιοχών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν πεντάχρονο αγόρι που επέστρεφε από το σχολείο

07:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει στο Νταβός, απευθείας στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: O Τραμπ άλλαξε γνώμη για τη Γροιλανδία μετά από πιέσεις των βοηθών του κατά της στρατιωτικής επιλογής

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τρία λίτρα νερό, φάρμακα και ραδιόφωνα - Φυλλάδιο «πολέμου» διανέμεται στους πολίτες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιανουαρίου

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Μετράει πληγές η Αττική – Η εξέλιξη του φαινομένου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας

06:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (22/1) – Δείτε την αναλυτική λίστα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: O Τραμπ άλλαξε γνώμη για τη Γροιλανδία μετά από πιέσεις των βοηθών του κατά της στρατιωτικής επιλογής

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν πεντάχρονο αγόρι που επέστρεφε από το σχολείο

03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Η ανάπτυξη των "ακριβών" περιοχών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες»

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

02:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

07:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει στο Νταβός, απευθείας στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ