Γλυφάδα: Με οικοδομή μοιάζει η περιοχή - Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στη Γλυφάδα από την κακοκαιρία που έπληξε χθες, Τετάρτη, την Αττική, αλλά και ολόκληρη την Επικράτεια, με την περιοχή να θυμίζει οικοδομή, αφού οι δρόμοι έχουν γεμίσει φερτά υλικά.

Στη Γλυφάδα, η κακοκαιρία άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα 56 χρονών που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ η επόμενη ημέρα ξημέρωσε με τους δρόμους γεμάτους φερτά υλικά και τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στην αυτοψία του Newsbomb.gr στην περιοχή, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής, καθώς και ο αγώνας της δημοτικής αρχής και των κατοίκων να μετρήσουν τις πληγές τους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Δήμαρχος Γλυφάδας: «Δεν έχουμε κοιμηθεί»

«Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, ήταν πρωτοφανές σε ραγδαιότητα και ένταση το φαινόμενο αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, εκφράζοντας τα συλληπητήριά του «στην οικογένεια της γυναίκας που τόσο τραγικά έχασε τη ζωή της».

Μιλώντας στο Newsbomb.gr εξήγησε ότι ο δήμος πρόκειται να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως αργότερα σήμερα θα ανακοινωθεί ο τρόπος αποζημίωσης όσων έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

«Όλο το βράδυ, από την πρώτη στιγμή, επιχειρούμε στο πεδίο, δεν έχουμε κοιμηθεί», είπε ο δήμαρχος, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή, η κυκλοφορία στον δήμο Γλυφάδας έχει αποκατασταθεί πλήρως.

«Πού βρέθηκαν όλα αυτά τα φερτά υλικά;»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας για την καταστροφή και τις τεράστιες ποσότητες νερού που καταγράφηκαν ανέφερε ότι «όλες οι δίοδοι του νερού είναι κλειστές. Η μοναδική κάθοδος του νερού είναι αυτή που είμαστε τώρα. Στον από πάνω δρόμο που κατεβαίνει από το βουνό, όλη η περίμετρος είναι κλειστή. Η μοναδική διέξοδος είναι εδώ».

«Το περίεργο είναι από πού βρέθηκαν όλα αυτά τα φερτά υλικά. Πού βρίσκονταν όλα αυτά τα υλικά; Υποχώρησε το βουνό; Έχει σκάψει κάποιος; Τι έχει γίνει;», αναρωτήθηκε επιπλέον.

«Όλα έχουν αχρηστευτεί»

Άλλος κάτοικος της Γλυφάδας ανέφερε: «Μέσα στο γκαράζ, το αμάξι μου έχει πάθει ζημιά, έχει γεμίσει νερό μέχρι τα καθίσματα. Αποθήκες, ασανσέρ, καυστήρες, όλα έχουν αχρηστευτεί. Γύρω στις 6-6μιση το απόγευμα άρχισαν να κατεβαίνουν τα πρώτα κύματα νερού και μετά κατέβηκε όλο το βουνό. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, όλες αυτές οι πέτρες. 5-6 αυτοκίνητα είχε πάρει το νερό και συγκρούστηκαν μεταξύ τους».

«Αυτό το κακό δεν έχει ξαναγίνει»

«Όλο το βουνό έχει φύγει, έχουν ανοίξει αυλάκια, έχει φέρει όλες τις πέτρες κάτω. Έχει γίνει καταστροφή. Έχουν ξαναγίνει καταστροφές, αλλά πολύ πιο ήπια πράγματα. Αυτό το κακό δεν έχει ξαναγίνει από το 1980», είπε με τη σειρά του άλλος κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.

Ζημιές και στη Βουλιαγμένης

Ζημιές έχουν καταγραφεί και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με την εικόνα να είναι αρκετά παρόμοια με αυτή της Γλυφάδας, ενώ αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα σε φερτά υλικά.

Γυναίκα πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Δραματική διάσωση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κακοκαιρία δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, με τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν στους δρόμους να αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες.

Σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε πολίτης στο Forecast Weather Greece, δύο άνδρες αντιλήφθηκαν μία γυναίκα να πλησιάζει σημείο όπου είχε σχηματιστεί ορμητικός χείμαρρος. Διαπιστώνοντας ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, έπεσαν στα ορμητικά νερά και, παρά τα ισχυρά ρεύματα, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την τραβήξουν από τα χέρια, απομακρύνοντάς τη πριν παρασυρθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα.

Μετράει πληγές η Αττική

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον δήμο Σαρωνικού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε περισσότερες από 600 κλήσεις στην Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να αυξηθεί.

Παράλληλα, προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και του Τραμ στις περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας.

Προβλήματα σημειώθηκαν και σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Ωρωπό, όπου η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να κλείσει το συγκεκριμένο σημείο, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονταν κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και φέρει την ένδειξη της "Κόκκινης Προειδοποίησης (Red Code)" επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:



Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 8 με 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

