Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τα νότια προάστια, ιδίως από τη Γλυφάδα, όπου και άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ανυπολόγιστες, καθώς στη διάρκεια της κακοκαιρίας οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρωντας οχήματα, κάδους απορριμμάτων και φερτά υλικά.

Σήμερα, που η βροχή έχει πλέον σταματήσει είναι ορατό το μέγεθος της καταστροφής, με φερτά υλικά και χώματα να είναι παντού στους δρόμους, ενώ δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί.

Ζημιές και στη Βουλιαγμένης

Ζημιές έχουν καταγραφεί και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με την εικόνα να είναι αρκετά παρόμοια με αυτή της Γλυφάδας, ενώ αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα σε φερτά υλικά.

