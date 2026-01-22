Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε

Αμείλικτο ήταν το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας από το λεκανοπέδιο της Αττικής, αφήνοντας πίσω του πλημμυρισμένους δρόμους, φθορές σε Ι.Χ, εγκλωβισμένους κατοίκους, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων βρέθηκε η Γλυφάδα, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, σημαντικό ρόλο στις εικόνες καταστροφής που αντικρύσαμε χθες διαδραμάτισε και το ρέμα της Ευρυάλης στις πλαγιές του Υμηττού.

Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό», έγραψε αρχικά σε ανάρτησή του.

«Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη», συνέχισε.

«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις. Η φυσική του κοίτη κατατμήθηκε, μετατοπίστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπογειοποιήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, επεκτάσεις οικισμών και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα του διατηρεί ανοιχτή κοίτη, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Περγάμου» τόνισε.

«Η ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και η σύγκρισή τους με αεροφωτογραφίες αναδεικνύουν καθαρά τη ρήξη ανάμεσα στη φυσική – ιστορική διαδρομή του ρέματος και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, τεκμηριώνοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των επεμβάσεων στον υδρολογικό και πολεοδομικό ιστό της περιοχής» κατέληξε.

