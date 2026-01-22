Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

Η άτυχη Χριστίνα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σφήνωσε κάτω από όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο
Το βράδυ της Τετάρτης (21/1) «γράφτηκε» το τραγικό τέλος για την 56χρονη Χριστίνα, που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από ορμητικά νερά στη Γλυφάδα.

Η άτυχη γυναίκα είχε μόλις σχολάσει από την εργασία της, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι της, παρασύρθηκε από τον χείμαρρο που είχε προκληθεί από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.

Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό της 56χρονης, η Χριστίνα ήταν απόφοιτη του τμήματος της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξεκίνησε να διδάσκει το 1993 σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οι πολυπληθείς τάξεις και οι δυσλειτουργικές συνθήκες όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών που αναλάμβανε να προετοιμάσει αλλά και ο ερχομός μιας θαυμάσιας κόρης, συνέβαλαν ώστε να νιώσει την επιθυμία να δημιουργήσει έναν δικό της χώρο εκπαίδευσης.

Αυτός δημιουργήθηκε το 1999, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου μαζί με άλλους δύο εκπαιδευτικούς και μια ομάδα καθηγητών, διακρίθηκε για την ποιότητα, την εξατομικευμένη προσέγγιση των παιδιών και τα υψηλά ποσοστά επιτυχιών. Την επιτυχία του πρώτου φροντιστηρίου τη διαδέχτηκαν άλλα τρία.

Αυτή είναι η 56χρονη Χριστίνα:

615831616878262388454043863990998619397546n.jpg

Η άτυχη 56χρονη, Χριστίνα

Το 2009 αποφάσισε να συστήσει από κοινού με έναν καθηγητή μαθηματικών ακόμη ένα φροντιστήριο στην Άνω Γλυφάδα, στο οποίο και δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά μέχρι σήμερα ως Διευθύνων Στέλεχος και εκπαιδευτικός , πλαισιωμένη από εκπαιδευτικούς – συνεργάτες χρόνων.

Λόγω ιδιοσυγκρασίας και σπουδών δίδασκε αποκλειστικά έκθεση. Είχε συγγράψει βοηθήματα και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου, τα οποία διατίθενται δωρεάν στους μαθητές του φροντιστηρίου.

Είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην δουλειά της συνδύαζε τις γνώσεις Ψυχολογίας με την πολύχρονη εμπειρία της ως εκπαιδευτικός καθώς και τη συνεχή της έρευνα πάνω σε οτιδήποτε σχετικό με τη μάθηση, ώστε να βελτιστοποιεί την μεταδοτικότητα της και να παρέχει το καλύτερο δυνατό στους συνεργάτες της και στους μαθητές της.

Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb για το τραγικό δυστύχημα με θύμα την 56χρονη Χριστίνα

«Για πέντε ώρες ακουγόταν ένας χείμαρρος εκκωφαντικά, κυλούσαν πέτρες, δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Προφανώς η γυναίκα παρασύρθηκε από το ρέμα και χτύπησε το κεφάλι της στο αυτοκίνητο. Δεν την παρέσυρε κανένα όχημα. Μάλλον όπως παρασύρθηκε, σφήνωσε κάτω από το όχημα που είχε παρασυρθεί και έχασε τη ζωή της», αναφέρει κάτοικος της Γλυφάδας στο Newsbomb.gr.


«Άκουσα τις φωνές βγήκε ο γιος μου με τον σύζυγό μου, την είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Είχε αρχικά τις αισθήσεις της, ήταν αδύνατον να σηκώσουν το αμάξι είχε πάρει νερά μέσα, προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο, δεν αντιδρούσε, κατάφεραν τελικά να το σηκώσουν μετά από ώρα. Είχε πιαστεί και η μπλούζα της στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και είχε σφηνώσει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν... Μένει στο παραδίπλα σπίτι, είχε ένα παιδί, ήταν τραγικό... είμαστε συγκλονισμένοι. Ο γείτονας την είδε να κινείται πάνω-κάτω και της είπε ότι ήταν επικίνδυνο κι αν χρειαζόταν βοήθεια, όμως φαινόταν πανικοβλημένη, δεν αποκρίθηκε και τελικά παρασύρθηκε από το νερό», ανέφερε μεταξύ άλλων γειτόνισσα της θανούσης στο Newsbomb.gr.

