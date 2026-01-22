Πάνος Καλίδης: Τα βίντεο του τραγουδιστή από τους πλημμυρισμένους δρόμους της Γλυφάδας

Η κακοκαιρία σάρωσε κατά το πέρασμά της το λεκανοπέδιο της Αττικής αφήνοντας πίσω της πλημμυρισμένους δρόμους, κατεστραμμένες υποδομές και Ι.Χ αλλά και δύο νεκρούς, βυθίζοντας ολόκληρες περιοχές στο νερό.

Τα social media γέμισαν από το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου με φωτογραφίες και βίντεο από την κακοκαιρία και τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε. Μεταξύ εκείνων που θέλησαν να δείξουν τι συμβαίνει στην περιοχή τους ήταν και ο Πάνος Καλίδης, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους της Άνω Γλυφάδας.

Στα πλάνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Πάνος Καλίδης φαίνονται δρόμοι πλημμυρισμένοι με νερά, δημιουργώντας μια άκρως επικίνδυνη συνθήκη για τους οδηγούς που κινδύνευαν από τα ορμητικά ρεύματα.

Αρχικά ο τραγουδιστής μοιράστηκε πλάνα από το μπαλκόνι του σπιτιού του δείχνοντας την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε με τα αυτοκίνητα να παλεύουν να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Στη συνέχεια όμως αποφάσισε να πάρει και το δικό του αυτοκίνητο και να βγει στους δρόμους και να προσφέρει βοήθεια σε όσους το είχαν ανάγκη στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Διαβάστε επίσης