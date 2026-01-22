Κακοκαιρία: Η πλημμυρισμένη Αττική από ψηλά, η θάλασσα άλλαξε χρώμα - Δείτε φωτογραφίες
Αεροφωτογραφίες της Αττικής στις 8 το πρωί της Πέμπτης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κακοκαιρία που χτύπησε ανελέητα τη χώρα, με απολογισμό δύο νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, βύθισε ολόκληρες περιοχές στο νερό.
Η Αττική ήταν από τα μέρη που δέχθηκε τεράστιους όγκους νερού και σύμφωνα με φωτογραφίες επιβάτη πτήσης, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, όπως δημοσιεύθηκαν από το meteo.gr στο facebook, η κατάσταση παραμένει δραματική με εκτάσεις ιδιαίτερα στα ανατολικά του λεκανοπεδίου να έχουν κυριολεκτικά πνιγεί.
Πλημμυρισμένες εκτάσεις, φουσκωμένα ρέματα, αλλά και φερτά υλικά που κατέληξαν στη θάλασσα, αλλάζοντάς της χρώμα.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά την κατά την προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 το πρωί.
Δείτε την πλημμυρισμένη Αττική
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45 ∙ WHAT THE FACT
Ο έρωτας ποτέ δεν πεθαίνει - Η viral σκηνή από τον «Τιτανικό» με άλλους πρωταγωνιστές
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα μικρά Fiat θα έχουν κόφτη στην τελική τους για λόγους ασφαλείας;
09:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στον Εύοσμο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ