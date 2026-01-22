Κακοκαιρία: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα στον Νέο Κόσμο
Λύγισε μεγάλο δέντρο στον Νέο Κόσμο από την κακοκαιρία και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Τις πληγές τους μετρούν περιοχές της Αττικής, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές σε αρκετούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Στον Νέο Κόσμο, από τον μεγάλο όγκο νερού και τους θυελλώδεις ανέμους που σημειώνονταν χθες για αρκετές ώρες, δέντρο λύγισε και έπεσε, καταπλακώνοντας σταθμευμένα αμάξια που βρίσκονταν από κάτω του.
