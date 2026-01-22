Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

Η Αττική μετρά τις πληγές της μετά τη χθεσινή κακοκαιρία που σάρωσε το λεκανοπέδιο και προκάλεσε καθίζηση αρκετών δρόμων, φθορές σε πολλαπλά Ι.Χ, εγκλωβισμούς οδηγών, αλλά και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στην Γλυφάδα, οπού μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

- Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

- Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

- Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης

