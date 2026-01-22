Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Συγκλονισμένη είναι η Γλυφάδα από τον τραγικό χαμό της 56χρονης που παρασύρθηκε από χείμαρρο και έχασε τη ζωή της, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, την Τετάρτη (21/1).

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά, σφήνωσε κάτω από ένα ασημί αυτοκίνητο, το οποίο είχε, επίσης, παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη Χριστίνα που ήταν καθηγήτρια σε φροντιστήριο, είχε μόλις σχολάσει από τη δουλειά της, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι της, παρασύρθηκε από χείμαρρο.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στο σημείο που «γράφτηκε» η τραγωδία:

Ποια ήταν η άτυχη Χριστίνα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό της 56χρονης, η Χριστίνα ήταν απόφοιτη του τμήματος της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξεκίνησε να διδάσκει το 1993 σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οι πολυπληθείς τάξεις και οι δυσλειτουργικές συνθήκες όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών που αναλάμβανε να προετοιμάσει αλλά και ο ερχομός μιας θαυμάσιας κόρης, συνέβαλαν ώστε να νιώσει την επιθυμία να δημιουργήσει έναν δικό της χώρο εκπαίδευσης.

Αυτός δημιουργήθηκε το 1999, στη Λ. Βουλιαγμένης, όπου μαζί με άλλους δύο εκπαιδευτικούς και μια ομάδα καθηγητών, διακρίθηκε για την ποιότητα, την εξατομικευμένη προσέγγιση των παιδιών και τα υψηλά ποσοστά επιτυχιών. Την επιτυχία του πρώτου φροντιστηρίου τη διαδέχτηκαν άλλα τρία.

Αυτή είναι η 56χρονη Χριστίνα:

Η άτυχη 56χρονη, Χριστίνα

Το 2009 αποφάσισε να συστήσει από κοινού με τον μαθηματικό Γκέκα Θάνο το 4ο Ένεκα Παιδείας στην Άνω Γλυφάδα, στο οποίο και δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά μέχρι σήμερα ως Διευθύνων Στέλεχος και εκπαιδευτικός, πλαισιωμένη από εκπαιδευτικούς – συνεργάτες χρόνων.

Λόγω ιδιοσυγκρασίας και σπουδών δίδασκε αποκλειστικά έκθεση. Είχε συγγράψει βοηθήματα και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου, τα οποία διατίθενται δωρεάν στους μαθητές του φροντιστηρίου.

Ειχε συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην δουλειά της συνδύαζε τις γνώσεις Ψυχολογίας με την πολύχρονη εμπειρία της ως εκπαιδευτικός καθώς και τη συνεχή της έρευνα πάνω σε οτιδήποτε σχετικό με τη μάθηση, ώστε να βελτιστοποιεί την μεταδοτικότητα της και να παρέχει το καλύτερο δυνατό στους συνεργάτες της και στους μαθητές της.

«Για πέντε ώρες ακουγόταν ένας χείμαρρος εκκωφαντικά, κυλούσαν πέτρες, δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Προφανώς η γυναίκα παρασύρθηκε από το ρέμα και χτύπησε το κεφάλι της στο αυτοκίνητο. Δεν την παρέσυρε κανένα όχημα. Μάλλον όπως παρασύρθηκε, σφήνωσε κάτω από το όχημα που είχε παρασυρθεί και έχασε τη ζωή της», αναφέρει κάτοικος της Γλυφάδας στο Newsbomb.gr.

Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb για το τραγικό δυστύχημα με θύμα την 56χρονη Χριστίνα



«Άκουσα τις φωνές βγήκε ο γιος μου με τον σύζυγό μου, την είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Είχε αρχικά τις αισθήσεις της, ήταν αδύνατον να σηκώσουν το αμάξι είχε πάρει νερά μέσα, προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο, δεν αντιδρούσε, κατάφεραν τελικά να το σηκώσουν μετά από ώρα. Είχε πιαστεί και η μπλούζα της στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και είχε σφηνώσει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν... Μένει στο παραδίπλα σπίτι, είχε ένα παιδί, ήταν τραγικό... είμαστε συγκλονισμένοι. Ο γείτονας την είδε να κινείται πάνω-κάτω και της είπε ότι ήταν επικίνδυνο κι αν χρειαζόταν βοήθεια, όμως φαινόταν πανικοβλημένη, δεν αποκρίθηκε και τελικά παρασύρθηκε από το νερό», ανέφερε μεταξύ άλλων γειτόνισσα της θανούσης στο Newsbomb.gr.

Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τα νότια προάστια, ιδίως από τη Γλυφάδα, όπου και άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ανυπολόγιστες, καθώς στη διάρκεια της κακοκαιρίας οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρωντας οχήματα, κάδους απορριμμάτων και φερτά υλικά.

Σήμερα, που η βροχή έχει πλέον σταματήσει είναι ορατό το μέγεθος της καταστροφής, με φερτά υλικά και χώματα να είναι παντού στους δρόμους, ενώ δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί.

Δείτε φωτογραφίες

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και σε βίντεο κατοίκων της Γλυφάδας που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ζημιές και στη Βουλιαγμένης

Ζημιές έχουν καταγραφεί και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με την εικόνα να είναι αρκετά παρόμοια με αυτή της Γλυφάδας, ενώ αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα σε φερτά υλικά.

Γυναίκα πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Δραματική διάσωση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κακοκαιρία δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, με τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν στους δρόμους να αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες.

Σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε πολίτης στο Forecast Weather Greece, δύο άνδρες αντιλήφθηκαν μία γυναίκα να πλησιάζει σημείο όπου είχε σχηματιστεί ορμητικός χείμαρρος. Διαπιστώνοντας ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, έπεσαν στα ορμητικά νερά και, παρά τα ισχυρά ρεύματα, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την τραβήξουν από τα χέρια, απομακρύνοντάς τη πριν παρασυρθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα.

Μετράει πληγές η Αττική

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον δήμο Σαρωνικού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε περισσότερες από 600 κλήσεις στην Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να αυξηθεί.

Παράλληλα, προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και του Τραμ στις περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας.

Προβλήματα σημειώθηκαν και σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Ωρωπό, όπου η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να κλείσει το συγκεκριμένο σημείο, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονταν κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

