Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Κλιματική ή εγκληματική κρίση;» - Η εξήγησή του για τις πλημμύρες

Την δική του εξήγηση για τους λόγους που πλημμύρισε η Γλυφάδα επιχείρησε να δώσει με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας


Πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες καταστροφής σε πολλές περιοχές τις χώρες από την κακοκαιρία που σάρωσε χθες, Τετάρτη, ωστόσο για ακόμη μια φορά τα περισσότερα προβλήματα κατεγράφησαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με δρόμους να μετατρέπονται σε χείμαρροι, κάτοικοι να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους και οι υλικές ζημιές να είναι πολλές.

Στο επίκεντρο ωστόσο βρέθηκε η Γλυφάδα, με την περιοχή να θυμίζει περισσότερο οικοδομή καθώς οι δρόμοι είχαν πλημμυριστεί από φερτά υλικά, ενώ μια γυναίκα που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο έχασε τη ζωή της.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση για τους λόγους που πλημμύρισε η Γλυφάδα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως αυτό που ζήσαμε χθες «δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική κρίση».

Η ανάρτησή του:

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες

Μια πόλη πλημμύρισε στους πρόποδες ενός καμένου και ακαθάριστου βουνού, όπου η απώλεια της βλάστησης έχει αυξήσει δραματικά την επιφανειακή απορροή.

Την ίδια στιγμή, οι φυσικές διέξοδοι του νερού προς τη θάλασσα (ρέματα και χειμάρροι) έχουν τσιμεντωθεί, εγκιβωτιστεί ή εξαφανιστεί. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες ήταν ακραίες αλλά όχι πρωτόγνωρες ( 90mm περίπου έπεσαν στην άνω γλυφάδα ) δεν βρίσκουν διέξοδο και μετατρέπονται αναπόφευκτα σε πλημμύρα.

Αυτό που ζήσαμε δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική κρίση, αλλά και σε χρόνια λάθη χωροταξικού σχεδιασμού και διαχείρισης του φυσικού χώρου.

