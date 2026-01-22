Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

Σκηνές Αποκάλυψης βίωσαν το περασμένο βράδυ οι κάτοικοι στην Γλυφάδα, όπου μία 56χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα και πνίγηκε.

Η εικόνα αυτή με τους χειμμάρους που προκλήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε ήταν χαρακτηριστική στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας.

Σε παρόμοιο περιστατικό που σημειώθηκε σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το σημείο που πνίγηκε η 56χρονη γυναίκα, σημειώθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό χωρίς -ευτυχώς- τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μετσόβου όταν μία γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή της. Η γυναίκα στην προσπάθειά της αυτή γλίστρησε και έπεσε με το κεφάλι μέσα στον ορμητικό χείμαρρο.

Στο παρακάτω βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που δύο άνδρες σώσουν τη γυναίκα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και λίγοι πριν την παρασύρουν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό.

Ο άνθρωπος που την έσωσε μίλησε στο Mega, περιγράφοντας το περιστατικό.

«Βγήκα και της φώναξα ‘’μην περάσεις, πήγαινε από την άλλη’’. Μου λέει δεν μπορώ πονάνε τα πόδια μου από τις πέτρες. Έφτασα απέναντι και την πήρα. Και της λέω ‘’κράτα με γερά’’ και όπως γυρνάγαμε ήρθε μια πολύ μεγάλη πέτρα σε μένα χτύπησε και τα πόδια της. Γιατί όταν έπεσε δεν γλίστρησε. Τα πόδια της έφυγαν στον αέρα. Κι εκεί όταν έπεσε, την άρπαξα με δύναμη για να μην μου φύγει και ήρθε και ο άλλος κύριος».

Μιλώντας στην εκπομπή ο άνθρωπος που κατάφερε να σώσει τη γυναίκα, είπε πως τα πόδια του γέμισαν πληγές από τις πέτρες που έρχονταν.

Χαρακτηριστικό της έντασης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή είναι και το σπαρακτικό κλάμα ενός παιδιού που ακούγεται να λέει «Πού πάει η μαμά;».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης