Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

Μια συγκλονιστική τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, το περιστατικό συνέβη σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι φαίνεται ότι έχασαν τη ζωή τους πιθανότατα λόγω αναθυμιάσεων από διαρροή αερίου.

Oι δυο τους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με διαρροή αερίου, η οποία προκάλεσε θανατηφόρες αναθυμιάσεις σε κλειστό χώρο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και σοκ στην τοπική κοινωνία της Ελευσίνας.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.