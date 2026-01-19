Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Λύκοι κατασπάραξαν 10 κυνηγόσκυλα σε μόλις 4 ημέρες

Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλούν τα συνεχόμενα περιστατικά επιθέσεων λύκων σε κυνηγόσκυλα στη Φθιώτιδα, με τους κυνηγούς να κάνουν λόγο για πρωτόγνωρη και επικίνδυνη αλλαγή στη συμπεριφορά τους.

Ο Λάμπρος Καλύβας, ταμίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας για το ζήτημα στο LAMIA POLIS 87.7.

Σύμφωνα με τον ίδιο το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο τα Σαββατοκύριακα αλλά είναι πλέον καθημερινό, ενώ το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο βρίσκεται η δυτική Φθιώτιδα. Όπως σημείωσε ο κ. Καλύβας, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν δέκα νεκρά κυνηγόσκυλα, από την περιοχή του Γαρδικίου έως την Παλαιοβράχα, αριθμός που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά μεγάλος και ανησυχητικός.

«Ο λύκος κυνηγά πλέον σκυλιά»

Όπως επεσήμανε ο ταμίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας οι επιθέσεις αυτές δεν συνάδουν με τη γνωστή, παραδοσιακή συμπεριφορά του λύκου. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο λύκος δεν επιτίθονταν ποτέ σε κυνηγόσκυλα ή τσοπανόσκυλα, αλλά περιοριζόταν σε επιθέσεις σε κοπάδια, αφαιρώντας μεμονωμένα ζώα. Σήμερα, όμως, παρατηρείται κάτι εντελώς διαφορετικό: οι λύκοι φαίνεται να αφουγκράζονται τους ήχους από τα κουδούνια ή τα μπίπερ των κυνηγόσκυλων και να επιτίθενται άμεσα, κατασπαράζοντάς τα.

«Αν το λέγαμε αυτό παλαιότερα, κανείς δεν θα μας πίστευε. Ο λύκος κυνηγάει σκυλιά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για υβρίδια λύκων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο παρουσίας υβριδίων λύκου, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Καλύβα, έχουν καταγραφεί ζώα με ασυνήθιστες χρωματικές παραλλαγές – άσπρες ουρές, λευκά «καλτσάκια» στα πόδια ή ανομοιόμορφα μπαλώματα στο τρίχωμα – χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούν στον γνήσιο ελληνικό λύκο.

Όπως σημείωσε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης για τέτοιες περιπτώσεις, με αναλύσεις DNA και, εφόσον χρειαστεί, απομάκρυνση υβριδίων, προκειμένου να προστατευθεί ο γνήσιος πληθυσμός του λύκου. «Αν επιβεβαιωθεί ο υβριδισμός, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όχι μόνο για τον λύκο ως είδος, αλλά και για τον άνθρωπο», υπογράμμισε.

Λύκοι κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Ωστόσο, το πρόβλημα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς υπάρχουν μαρτυρίες για εμφάνιση λύκων μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως αποκάλυψε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα εντοπίστηκαν δύο λύκοι στον συνοικισμό των Ευρυτάνων, κοντά στον Προφήτη Ηλία, σε περίοδο μάλιστα που ο καιρός ήταν καλός και όχι ακραίος ώστε να δικαιολογεί κάθοδο των ζώων λόγω έλλειψης τροφής.

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για αλλαγή συμπεριφοράς και αυξημένη επικινδυνότητα.

Οι κυνηγοί αλλάζουν τόπους κυνηγιού

Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά, οι κυνηγοί έχουν αναγκαστεί να λάβουν μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα σκυλιά τους, αλλάζοντας τόσο τις περιοχές που κυνηγούν όσο και τον τρόπο κυνηγιού. «Για εμάς το σκυλί δεν είναι εργαλείο, είναι σύντροφος. Μεγαλώνει μαζί μας, ζει στο σπίτι μας. Το να χάνεις έτσι το σκυλί σου δεν είναι κάτι απλό», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Καλύβας.

Έκκληση προς τις αρχές

Ο ταμίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα, με επιστημονική τεκμηρίωση και αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο, πριν το πρόβλημα λάβει μη αναστρέψιμες διαστάσεις.

