Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι
Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.05 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
