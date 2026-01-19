Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα

Newsbomb

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.05 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα από χρυσάφι: Η Εθνική πόλο «έπνιξε» την Ιταλία και ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη!

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

20:18LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μία αυτοκτονία σοκάρει τη Μάνη

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Λύκοι κατασπάραξαν 10 κυνηγόσκυλα σε μόλις 4 ημέρες - «Επικίνδυνη η αλλαγή στη συμπεριφορά τους»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Πέρασε κι από το Αγρίνιο κι έκανε βήμα για την τετράδα!

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση της Ντονατέλα Βερσάτσε για τον θάνατο του Valentino: «Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο»

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Στερεά Ελλάδα: Πού απαιτείται χρήση αντιολησθιτικών αλυσίδων

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Επτά συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ. στο ντέρμπι της «OPAP Arena»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Σύρια: Μέλη του ISIS απέδρασαν από φυλακές - Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Συστάσεις για την επικείμενη κακοκαιρία - Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για τον τερματισμό των αγροτικών μπλόκων

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια αιλουροειδή κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της Γαλλίας: Ο ιδιοκτήτης τα πέταξε από το μπαλκόνι - Φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ένα χρόνο γάμου

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Συστάσεις για την επικείμενη κακοκαιρία - Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για τον τερματισμό των αγροτικών μπλόκων

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Λύκοι κατασπάραξαν 10 κυνηγόσκυλα σε μόλις 4 ημέρες - «Επικίνδυνη η αλλαγή στη συμπεριφορά τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ