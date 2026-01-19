Βόλος: 49χρονος συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

Ένας 49χρονος, ο οποίος έχει βρεθεί οκτώ φορές στο παρελθόν ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη ξανά για το ίδιο αδίκημα στον Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο. Αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, αλλά αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος. Όπως είπε, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα επιτυχία. Πρόσθεσε ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ο 49χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος αρνούμενος αρχικά το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναοδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και δήλωσε ότι θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου για τρία χρόνια, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Η έφεση που άσκησε δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για τέσσερις μήνες.