Στερεά Ελλάδα: Πού απαιτείται χρήση αντιολησθιτικών αλυσίδων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας

ανακοινώνεται ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων, η κυκλοφορία των

οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι

σημεία του οδικού δικτύου:

Νομός Ευρυτανίας

• Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Κρικέλλου – Δομνίστας.

• Από την 12η χ/θ έως την 48η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Φουρνάς – Καρδίτσας.

• Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Στενώματος – Δομιανών.

• Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

• Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου

-Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

• Από την 5η χ/θ έως την 8η χ/θ της Π.Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας.

• Από την 6η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

Νομός Φθιώτιδας

• Από την 59η χ/θ έως την 64,700η χ/θ της Εθνικής Οδού

Λαμίας – Καρπενησίου.

• Από την 52,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας

–Καρπενησίου.

Νομός Φωκίδας

Από την 1η χ/θ έως την 8η χ/θ της Επαρχ. Οδού Άνω Πολύδροσου –

Χιονοδρονικού Κέντρου Παρνασσού (θέση Καρκαβέλια).

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή τίθενται το μέτρο της χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων και ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με ανάλογα αντιολισθητικά μέσα,

εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κα να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς σε αρκετά σημεία παρατηρείται παγετός και χιονόπτωση. Οι αρμόδιες αρχές βρσίκονται σε επιφυλακή, ενώ συνίσταται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

