Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

Νέα κύμα ψύχους με χιόνια και βροχές αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα τα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας, ξεκινώντας από το Σάββατο (17/1).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01:

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Για τη νέα ψυχρή εισβολή που θα πλήξει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος μέσα από την εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι το Σάββατο (17/1) έρχεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας μέτριας έντασης που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη (20/1). Το νέο ψυχρό κύμα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και δυνατούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, θα επικρατήσουν τοπικές βροχές στα πεδινά και επιλεκτικές χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινά σε:

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Εύβοια - Σποράδες

Α-ΒΑ Πελοπόννησος

Βόρειο και ΒΑ Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα τετραήμερο έντονου ψύχους με επιλεκτικές χιονοπτώσεις και χιονοστρώσεις.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 21/1 και μέχρι 25/1 θα έχουμε χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και στη βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνια ακόμη και στα πεδινά.

Την ίδια περίοδο αναμένονται δυνατές βροχές, ακόμη και στην Αττική αλλά και άφθονες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά.

Το ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται βροχές σε ανατολική Στερεά και Αττική, στις Σποράδες και την Εύβοια αλλά και στα ΝΑ της Πελοποννήσου και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και της Α-ΒΑ Πελοποννήσου θα σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις και από το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε δυνατές βροχές και αρκετά χιόνια.

Από την Τετάρτη 21/1 αναμένονται χιόνια μέχρι τα πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και τοπικά φαινόμενα, όπως εκτιμά για τον καιρό ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Η πρόβλεψη για τον καιρό αύριο Σάββατο

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, σε όλη τη χώρα.

Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις, κατά κανόνα:

στα ορεινά,

σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα,

σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ενίσχυση των ανέμων:

βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως 7–8 μποφόρ,

ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους, ενώ η εξέλιξη των υετών θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες.

Αιτία αποτελεί και η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο ενδέχεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

