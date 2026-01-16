Επιστρέφει το κρύο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και τοπικά φαινόμενα, όπως εκτιμά για τον καιρό ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Η πρόβλεψη για τον καιρό αύριο Σάββατο

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, σε όλη τη χώρα.

Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις, κατά κανόνα:

στα ορεινά,

σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα,

σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ενίσχυση των ανέμων:

βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως 7–8 μποφόρ,

ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους, ενώ η εξέλιξη των υετών θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες.

Αιτία αποτελεί και η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο ενδέχεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε επίσης