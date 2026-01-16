Καιρός: Νέφη Virga στον ουρανό της Αττικής - Το εντυπωσιακό φαινόμενο

Νέφη Virga παρατηρούνται σήμερα στον ουρανό της Αττικής, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που προσφέρει και ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Σύμφωνα με το meteo, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

«Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα», σχολιάζει χαρακτηριστικά το meteo.

