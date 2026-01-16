Καιρός: Νέφη Virga στον ουρανό της Αττικής - Το εντυπωσιακό φαινόμενο
Τι είναι τα νέφη virga, το εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα στον αττικό ουρανό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέφη Virga παρατηρούνται σήμερα στον ουρανό της Αττικής, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που προσφέρει και ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Σύμφωνα με το meteo, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.
«Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα», σχολιάζει χαρακτηριστικά το meteo.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία: Το πρώτο τριήμερο του 2026 - Αναλυτικά οι αργίες
12:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν
12:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ