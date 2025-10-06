Ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος πάνω στη Γη

Πολλοί από εμάς ίσως να έχουμε αναρωτηθεί ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος στη Γη.

Σύμφωνα με τον Guido Cioni, ειδικό σε ατμοσφαιρικά δεδομένα στην Airbus -ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής αεροσκαφών, παραδοσιακά η απάντηση προερχόταν από μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραφαν ώρες ηλιοφάνειας. Όμως η κάλυψη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλο τον πλανήτη, και ακόμη και εκεί που υπάρχουν σταθμοί, συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

«Ευτυχώς, οι δορυφόροι μας δίνουν μια πολύ πιο καθαρή εικόνα», τόνισε ο κ. Cioni, σε ανάρτησή του, και εξηγεί:

«Μετρώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία, οι δορυφόροι μπορούν να εκτιμήσουν το ποσοστό νεφοκάλυψης (δηλαδή ποιο τμήμα του ουρανού καλύπτεται από σύννεφα). Για αυτή την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του δορυφόρου MODIS για διάστημα 25 ετών, ώστε να υπολογιστεί ένας μέσος κλιματικός δείκτης. Είναι εντυπωσιακό ότι ορισμένοι δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά αρκετά χρόνια ώστε να επιτρέπουν τέτοιου είδους μακροχρόνιες μελέτες».

Δείτε τον χάρτη, ο οποίος δείχνει τις μέσες τιμές νεφοκάλυψης (0 έως 1) κατά τη διάρκεια ενός έτους:

Ο χάρτης της εικόνας δείχνει τις μέσες τιμές νεφοκάλυψης (0 έως 1) κατά τη διάρκεια ενός έτους

Σύμφωνα με τον Cioni, οι πιο συννεφιασμένες περιοχές είναι ο Νότιος Ωκεανός, ο Αρκτικός Ωκεανός (ιδιαίτερα γύρω από τη Θάλασσα της Γροιλανδίας) και — στην κορυφή — τμήματα του τροπικού δάσους του Ισημερινού, με μέση νεφοκάλυψη 0,98. Για σύγκριση, το Λονδίνο έχει μέση τιμή περίπου 0,7.

Στην άλλη άκρη του φάσματος, οι πιο ηλιόλουστες περιοχές είναι (όπως είναι και αναμενόμενο) οι μεγάλες έρημοι, όπως η Ατακάμα και η Σαχάρα. Εκεί η μέση νεφοκάλυψη είναι μόλις 0,05 (5%) — που σημαίνει ότι τα σύννεφα είναι σχεδόν σπάνια όλο τον χρόνο.

