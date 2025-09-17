Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά

Η NASA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ειδικά με το πρόγραμμα Artemis που ετοιμάζεται να στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη και στη συνέχεια στον Άρη

Δημήτρης Δρίζος

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο Ήλιος κατευθυνόταν σε μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας. Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι το 2008, δείκτες όπως οι ηλιακές κηλίδες και η ένταση του ηλιακού ανέμου μειώνονταν σταθερά. Το 2008 μάλιστα καταγράφηκε η «πιο αδύναμη δραστηριότητα στην ιστορία», με πολλούς ερευνητές να προβλέπουν ένα νέο «μεγάλο μίνιμουμ», παρόμοιο με αυτά του 17ου και 19ου αιώνα.

Όμως τα δεδομένα άλλαξαν ξαφνικά. Ο Ήλιος όχι μόνο δεν «έσβησε», αλλά γύρισε πορεία. Η ομάδα του Jamie Jasinski από το Jet Propulsion Laboratory της NASA ήταν από τις πρώτες που παρατήρησαν το φαινόμενο. «Όλα έδειχναν ότι ο Ήλιος μπαίνει σε μια φάση χαμηλής δραστηριότητας», σημείωσε. «Ήταν έκπληξη να δούμε την τάση να αντιστρέφεται. Ο Ήλιος ξυπνάει σιγά σιγά».

Επιπτώσεις στη Γη και τους ανθρώπους

Η αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας δεν είναι απλώς ένα θέμα που αφορά τους επιστήμονες. Όσο πληθαίνουν και δυναμώνουν τα ηλιακά φαινόμενα, όπως οι εκρήξεις και οι εκτινάξεις πλάσματος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για παρεμβολές σε GPS, επικοινωνίες, δορυφόρους και ακόμη και στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η NASA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ειδικά με το πρόγραμμα Artemis που ετοιμάζεται να στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη και στη συνέχεια στον Άρη. Ένας πιο δραστήριος Ήλιος σημαίνει περισσότερη ακτινοβολία στο διάστημα, γεγονός που κάνει το ταξίδι πιο επικίνδυνο για τα πληρώματα. Σε αυτό το σημείο, η κατανόηση και πρόβλεψη της ηλιακής συμπεριφοράς δεν είναι απλώς επιστήμη, αλλά ζήτημα ασφάλειας.

Νέες αποστολές για νέες απαντήσεις

Από τις 23 Σεπτεμβρίου, NASA και NOAA ρίχνουν στη μάχη μια νέα «φρουρά»: τους δορυφόρους IMAP, Carruthers Geocorona Observatory και SWFO-L1. Αποστολή τους είναι να συλλέξουν φρέσκα δεδομένα και να βελτιώσουν την πρόγνωση του διαστημικού καιρού, ώστε οι επιστήμονες να μένουν πάντα ένα βήμα μπροστά από τον Ήλιο.

Μυστήρια που χάνονται στον χρόνο

Η ηλιακή δραστηριότητα ακολουθεί κύκλους 11 ετών, όμως τα μεγαλύτερα μοτίβα, που εκτείνονται σε δεκαετίες ή και αιώνες, παραμένουν μυστήριο. Στην περίοδο 1645-1715, γνωστή ως «Ελάχιστο του Maunder», ο Ήλιος έμεινε ασυνήθιστα ήσυχος για 70 χρόνια. Κάτι παρόμοιο συνέβη ξανά μεταξύ 1790 και 1830, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμη το γιατί.

Το 2008 θεωρήθηκε η αρχή ενός νέου μίνιμουμ. Αντίθετα, όμως, αποδείχτηκε σημείο καμπής. Μέσα από δεδομένα των αποστολών ACE και Wind —που εδώ και δεκαετίες καταγράφουν συνεχώς τον ηλιακό «παλμό»— οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι από τότε όλοι οι δείκτες, όπως η ταχύτητα του ηλιακού ανέμου, η θερμοκρασία του πλάσματος και η ισχύς του μαγνητικού πεδίου, ανεβαίνουν.

Ο Ήλιος, όπως φαίνεται, δεν μπαίνει σε ύπνωση. Αντίθετα, ετοιμάζεται για μια νέα περίοδο έντονης δραστηριότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ για την εκπροσώπηση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια τους - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ και το δόγμα Μητσοτάκη για αμφίπλευρη διεύρυνση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα είχε… όλα το Champions League: Νίκη με δέκα η Ρεάλ, επικό ματς στο Τορίνο και σοκ για Μπενφίκα!

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ