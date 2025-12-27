Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

Το Associated Press αποτυπώνει τα highlights της χρονιάς μέσα από ανθρώπινες ιστορίες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολιτικές εντάσεις, φυσικές καταστροφές και παγκόσμιες κρίσεις, το 2025 ανέδειξε και μια άλλη πλευρά της επικαιρότητας: στιγμές χαράς, συγκίνησης και ανθρώπινης αντοχής. Δημοσιογράφοι του Associated Press βρέθηκαν στο επίκεντρο τέτοιων ιστοριών, καταγράφοντας γεγονότα που ξεχώρισαν για το θετικό τους αποτύπωμα.

Ένα τηλεφώνημα από τον Πάπα

Λίγες ώρες μετά την εκλογή του πρώτου Αμερικανού Πάπα, του Πάπα Λέοντα ΙΔ', δημοσιογράφος του AP βρισκόταν στο σπίτι του αδελφού του, στα προάστια του Σικάγο.

Πάπας - τηλέφωνο - αδερφός

Ο Τζον Πρέβοστ, αδελφός του νέου Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, κρατά φωτογραφία των τριών αδελφών Πρέβοστ από το 1958, στο σπίτι του στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι, 8 Μαΐου 2025

AP

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το τηλέφωνο χτύπησε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο ίδιος ο νέος Ποντίφικας, που τηλεφωνούσε για να μιλήσει με τον αδελφό του. Η απλή, ανθρώπινη συνομιλία των δύο αδελφών, καταγράφηκε ζωντανά και έγινε μία από τις πιο ζεστές στιγμές της χρονιάς.

Όταν ο δημοσιογράφος ανακοινώνει το Νόμπελ

Στο Σιάτλ, φωτογράφος του AP έφτασε χαράματα στο σπίτι της επιστήμονα Mary E. Brunkow για να καλύψει την ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής.

Νόμπελ Ιατρικής

Η Mary E. Brunkow μιλά στο τηλέφωνο μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ιατρικής, για το έργο της στην περιφερική ανοσολογική ανοχή, στο Σιάτλ, 6 Οκτωβρίου 2025

AP

Πριν προλάβει να επικοινωνήσει η επιτροπή, ο δημοσιογράφος ήταν εκεί για να της μεταφέρει τα νέα. Η αρχική δυσπιστία έδωσε γρήγορα τη θέση της στη χαρά, σε μια αυθεντική στιγμή που καταγράφηκε στον φακό.

Γάμος μέσα στα νερά

Στις Φιλιππίνες, παρά τις πλημμύρες που προκάλεσε ισχυρός τυφώνας, ένα ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει κανονικά τον γάμο του σε εκκλησία που είχε πλημμυρίσει.

Φιλιππίνες - γάμος πλημμύρα

Οι νεόνυμφοι Jade Rick Verdillo και Jamaica περπατούν χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια του γάμου τους στον πλημμυρισμένο ναό Barasoain, στις Φιλιππίνες, 22 Ιουλίου 2025

AP

Ο φωτογράφος που κάλυψε το γεγονός μίλησε για μια τελετή γεμάτη συμβολισμό, όπου η αγάπη και η επιμονή νίκησαν τις αντιξοότητες.

Θέατρο που γεννήθηκε από τις στάχτες

Στην Καλιφόρνια, μια ομάδα νέων ηθοποιών ανέβηκε ξανά στη σκηνή λίγες εβδομάδες μετά από καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε το θέατρό τους και τα σπίτια μελών του θιάσου.

Η πρεμιέρα της παράστασης αποτέλεσε πράξη συλλογικής επούλωσης, με το κοινό να μιλά για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ελπίδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

08:31ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mansory «έντυσε» μια Rolls-Royce με χρυσό και πρόσθεσε... εξωτερικά ηχεία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος», του ζητούν 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά, καταγγέλλει συγγενής του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που πέθανε στα 66 του χρόνια

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που έχασε τη ζωή του από τη φωτιά

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Changan γιορτάζει τα 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι, εκτιμά ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

07:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Honda σχεδιάζει μεγάλες αλλαγές για το 2026

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Νίκη για τον Χαβιέ Μιλέι, πέρασε ο προϋπολογισμός μετά από οκτάωρη συνεδρίαση

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλανδης και Καμπότζης - 47 νεκροί, εκατομμύρια εκτοπισμένοι

07:00LIFESTYLE

Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν στην TV το 2026 – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Χρήστο Φερεντίνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που πέθανε στα 66 του χρόνια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος», του ζητούν 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά, καταγγέλλει συγγενής του

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι, εκτιμά ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

07:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ