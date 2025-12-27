Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολιτικές εντάσεις, φυσικές καταστροφές και παγκόσμιες κρίσεις, το 2025 ανέδειξε και μια άλλη πλευρά της επικαιρότητας: στιγμές χαράς, συγκίνησης και ανθρώπινης αντοχής. Δημοσιογράφοι του Associated Press βρέθηκαν στο επίκεντρο τέτοιων ιστοριών, καταγράφοντας γεγονότα που ξεχώρισαν για το θετικό τους αποτύπωμα.

Ένα τηλεφώνημα από τον Πάπα

Λίγες ώρες μετά την εκλογή του πρώτου Αμερικανού Πάπα, του Πάπα Λέοντα ΙΔ', δημοσιογράφος του AP βρισκόταν στο σπίτι του αδελφού του, στα προάστια του Σικάγο.

Ο Τζον Πρέβοστ, αδελφός του νέου Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, κρατά φωτογραφία των τριών αδελφών Πρέβοστ από το 1958, στο σπίτι του στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι, 8 Μαΐου 2025 AP

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το τηλέφωνο χτύπησε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο ίδιος ο νέος Ποντίφικας, που τηλεφωνούσε για να μιλήσει με τον αδελφό του. Η απλή, ανθρώπινη συνομιλία των δύο αδελφών, καταγράφηκε ζωντανά και έγινε μία από τις πιο ζεστές στιγμές της χρονιάς.

Όταν ο δημοσιογράφος ανακοινώνει το Νόμπελ

Στο Σιάτλ, φωτογράφος του AP έφτασε χαράματα στο σπίτι της επιστήμονα Mary E. Brunkow για να καλύψει την ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής.

Η Mary E. Brunkow μιλά στο τηλέφωνο μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ιατρικής, για το έργο της στην περιφερική ανοσολογική ανοχή, στο Σιάτλ, 6 Οκτωβρίου 2025 AP

Πριν προλάβει να επικοινωνήσει η επιτροπή, ο δημοσιογράφος ήταν εκεί για να της μεταφέρει τα νέα. Η αρχική δυσπιστία έδωσε γρήγορα τη θέση της στη χαρά, σε μια αυθεντική στιγμή που καταγράφηκε στον φακό.

Γάμος μέσα στα νερά

Στις Φιλιππίνες, παρά τις πλημμύρες που προκάλεσε ισχυρός τυφώνας, ένα ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει κανονικά τον γάμο του σε εκκλησία που είχε πλημμυρίσει.

Οι νεόνυμφοι Jade Rick Verdillo και Jamaica περπατούν χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια του γάμου τους στον πλημμυρισμένο ναό Barasoain, στις Φιλιππίνες, 22 Ιουλίου 2025 AP

Ο φωτογράφος που κάλυψε το γεγονός μίλησε για μια τελετή γεμάτη συμβολισμό, όπου η αγάπη και η επιμονή νίκησαν τις αντιξοότητες.

Θέατρο που γεννήθηκε από τις στάχτες

Στην Καλιφόρνια, μια ομάδα νέων ηθοποιών ανέβηκε ξανά στη σκηνή λίγες εβδομάδες μετά από καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε το θέατρό τους και τα σπίτια μελών του θιάσου.

Η πρεμιέρα της παράστασης αποτέλεσε πράξη συλλογικής επούλωσης, με το κοινό να μιλά για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ελπίδα.

