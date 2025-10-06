Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

Η Mary E Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi βραβεύονται με το φετινό Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας.

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή.

Οι τρεις τους θα παραλάβουν επίσημα το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Η περιφερική ανοσολογική ανοχή είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να μην επιτίθεται στους ιστούς του σώματος αντί για τους ξένους εισβολείς.

Ποιοι είναι οι φετινοί Νομπελίστες της Ιατρικής

Mary E. Brunkow: Γεννήθηκε το 1961. Είναι Αμερικανίδα Βιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία. Εργάζεται στο Institute for Systems Biology (ISB) στο Seattle.

Shimon Sakaguchi: Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1951. Είναι Ιάπωνας ανοσολόγος και διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οσάκα. Είναι περισσότερο γνωστός για την ανακάλυψη των ρυθμιστικών «Τ κυττάρων» και την περιγραφή του ρόλου τους στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η ανακάλυψη χρησιμοποιείται στη θεραπεία του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Frederick J. "Fred" Ramsdell: Γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1960. Είναι Αμερικανός ανοσολόγος. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο το 1983 με πτυχίο στη βιολογία και από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες το 1987 με διδακτορικό στην ανοσολογία.

Οι τρεις τους θα παραλάβουν επίσημα το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Η περιφερική ανοσολογική ανοχή είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να μην επιτίθεται στους ιστούς του σώματος αντί για τους ξένους εισβολείς.

Δείτε τα Νόμπελ Ιατρικής:

Επισήμως γνωστό ως Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής, το βραβείο έχει απονεμηθεί 115 φορές σε 229 νικητές μεταξύ 1901 και 2024.

Το βραβείο του περασμένου έτους μοιράστηκαν οι Αμερικανοί Victor Ambros και Gary Ruvkun για την ανακάλυψη των microRNA και τον ρόλο τους στη μετα-μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων.

Οι ανακοινώσεις των βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το Νόμπελ Φυσικής την Τρίτη, το Νόμπελ Χημείας την Τετάρτη και το Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη. Το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών στις 13 Οκτωβρίου.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία. Ο Νόμπελ ήταν ένας πλούσιος Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης του δυναμίτη. Πέθανε το 1896.