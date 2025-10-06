Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής

Newsbomb

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

Η Mary E Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi βραβεύονται με το φετινό Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας.

TT News Agency μέσω Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή.

Οι τρεις τους θα παραλάβουν επίσημα το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Η περιφερική ανοσολογική ανοχή είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να μην επιτίθεται στους ιστούς του σώματος αντί για τους ξένους εισβολείς.

Ποιοι είναι οι φετινοί Νομπελίστες της Ιατρικής

Mary E. Brunkow: Γεννήθηκε το 1961. Είναι Αμερικανίδα Βιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία. Εργάζεται στο Institute for Systems Biology (ISB) στο Seattle.

Shimon Sakaguchi: Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1951. Είναι Ιάπωνας ανοσολόγος και διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οσάκα. Είναι περισσότερο γνωστός για την ανακάλυψη των ρυθμιστικών «Τ κυττάρων» και την περιγραφή του ρόλου τους στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η ανακάλυψη χρησιμοποιείται στη θεραπεία του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Frederick J. "Fred" Ramsdell: Γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1960. Είναι Αμερικανός ανοσολόγος. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο το 1983 με πτυχίο στη βιολογία και από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες το 1987 με διδακτορικό στην ανοσολογία.

Οι τρεις τους θα παραλάβουν επίσημα το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Η περιφερική ανοσολογική ανοχή είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να μην επιτίθεται στους ιστούς του σώματος αντί για τους ξένους εισβολείς.

Δείτε τα Νόμπελ Ιατρικής:

Επισήμως γνωστό ως Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής, το βραβείο έχει απονεμηθεί 115 φορές σε 229 νικητές μεταξύ 1901 και 2024.

Το βραβείο του περασμένου έτους μοιράστηκαν οι Αμερικανοί Victor Ambros και Gary Ruvkun για την ανακάλυψη των microRNA και τον ρόλο τους στη μετα-μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων.

Οι ανακοινώσεις των βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το Νόμπελ Φυσικής την Τρίτη, το Νόμπελ Χημείας την Τετάρτη και το Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη. Το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών στις 13 Οκτωβρίου.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία. Ο Νόμπελ ήταν ένας πλούσιος Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης του δυναμίτη. Πέθανε το 1896.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε αλλάζει σε χειμερινή - Θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «Voice» έδειξε τη δύναμή του – Τι έκαναν οι σειρές και το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε το προσχέδιο στη Βουλή – Ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμός 2,2%

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Απαιτώ τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα αφήσω να πειράξουν τον τάφο του γιου μου»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αναφορές για ύποπτα drones – Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Όσλου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί από πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στην Τζαϊπούρ

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Γιαννούλης: Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

12:09LIFESTYLE

Η Τζένη Θεωνά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Λεκορνί μετά την παραίτηση: «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις να παραμείνω πρωθυπουργός»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 43χρονος Γερμανός που βιντεοσκόπησε ανήλικο στις τουαλέτες του «Μακεδονία»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ