Δυτική Όχθη: Άνοιξε ξανά το ξενοδοχείο Walled Off Hotel του Banksy στη Βηθλεέμ μετά από δύο χρόνια

Το Walled Off Hotel, το οποίο είναι χτισμένο κοντά στο ισραηλινό διαχωριστικό φράγμα και 500 μέτρα από το σημείο ελέγχου της Ιερουσαλήμ, έκλεισε τις πόρτες του μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Επισκέπτες φεύγουν από το Walled Off Hotel, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019.

Το ξενοδοχείο Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ – σχεδιασμένο από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy και διαβόητο για την «χειρότερη θέα στον κόσμο»άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους επισκέπτες μετά από δύο χρόνια κλεισίματος.

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 και δημιουργήθηκε ως μέρος διαμονής αλλά και ως ένα τολμηρό έργο τέχνης, με στόχο να επιστήσει την προσοχή του κόσμου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Εννέα δωμάτια στολισμένα με έργα του Bansky

Τώρα που υποδέχεται και πάλι επισκέπτες, το ξενοδοχείο διαθέτει εννέα δωμάτια, τα οποία κυμαίνονται από απλές κουκέτες που κοστίζουν σχεδόν 64 ευρώ (275 ντιράμ) τη βραδιά, έως και μια προεδρική σουίτα που κοστίζει 510 ευρώ (2.204 ντιράμ) τη βραδιά.

Ένα υπνοδωμάτιο στο Walled Off Hotel παρουσιάζει έργα τέχνης του Banksy στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

Αρκετά δωμάτια διαθέτουν ειδικά σχέδια του Banksy, καθώς και των καλλιτεχνών Sami Musa και Dominique Petrin, και όλα προσφέρουν θέα στο τσιμεντένιο φράγμα που διαχωρίζει το Ισραήλ με τα παλαιστινιακά εδάφη, το οποίο είναι καλυμμένο με γκράφιτι. Ορισμένα δωμάτια έχουν άμεση θέα στους στρατιωτικούς πύργους παρακολούθησης.

Ένας ισραηλινός πύργος παρατήρησης φαίνεται από ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου «The Walled Off Hotel» στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

Σατιρικός σχεδιασμός

Πέρα από τη διαμονή, το Walled Off Hotel λειτουργεί επίσης ως μια καθηλωτική πολιτιστική εμπειρία. Μέσα στο ξενοδοχείο υπάρχει ένα μπαρ σε Αποικιακό στυλ ή αλλιώς Colonial και σερβίρει απογευματινό τσάι, με μια συλλογή έργων τέχνης του Banksy σε έκθεση. Κοντά στο κτήριο, το νέο Sahra Bar φιλοξενεί ζωντανή μουσική, τοπικούς καλλιτέχνες και κοινοτικές εκδηλώσεις.

Μια τουρίστρια επισκέπτεται το Walled Off Hotel, το οποίο σχεδιάστηκε από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ξενοδοχείου είναι η γκαλερί του, που θεωρείται ο μεγαλύτερος μόνιμος εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στην παλαιστινιακή τέχνη εντός του Κράτους της Παλαιστίνης. Παρουσιάζει διάσημους καλλιτέχνες όπως ο Sliman Mansour και ο Nabil Anani, ενώ ένας παρακείμενος χώρος αναδεικνύει αναδυόμενα παλαιστινιακά ταλέντα, με πρωτότυπα έργα τέχνης.

Ένας Παλαιστίνιος υπάλληλος στο The Walled Off Hotel, που σχεδιάστηκε από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Banksy και η ισραηλινή κατοχή

Ο Banksy είναι γνωστός για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την τέχνη του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, επικρίνοντας συχνά το τείχος διαχωρισμού ως «ντροπιαστικό» και παρομοιάζοντας την κατάσταση με «τη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου».

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, αναγνωρίσιμα έργα του καλλιτέχνη έχουν εντοπιστεί στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με συλλογές των πινάκων του να ονομάζονται «Δυτικός Banksy».

Το The Walled Off Hotel, που σχεδιάστηκε από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενασχόληση του καλλιτέχνη με την Παλαιστίνη ξεκίνησε το 2005, όταν ζωγράφισε εννέα έργα απευθείας πάνω στο φράγμα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένων των Flying Balloon Girl (που δείχνει ένα κορίτσι να ανυψώνεται από μπαλόνια), το Love is in the Air (με έναν μασκοφόρο διαδηλωτή να ρίχνει λουλούδια) και το Stop and Search (που απεικονίζει ένα αγόρι κάτω από μια σκάλα που τεντώνεται για να φτάσει την κορυφή του τείχους).

Το The Walled Off Hotel, που σχεδιάστηκε από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο γνωστός καλλιτέχνης επέστρεψε στη Βηθλεέμ το 2007 για να προσθέσει κι άλλα έργα, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι που ψάχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Το 2014, ο Banksy μπήκε κρυφά στη Γάζα για να δημιουργήσει νέα έργα τέχνης σε κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές από βόμβες και κυκλοφόρησε ένα σατιρικό τουριστικό βίντεο που εφιστούσε την προσοχή στην ανθρωπιστική κρίση.

Πέρα από τον ακτιβισμό μέσω της τέχνης, ο Banksy έχει επίσης συμβάλει και μέσω δωρεών για την υποστήριξη ιατρικών εγκαταστάσεων στη Βηθλεέμ. Τα έργα του έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον τουρισμό, με τοπικούς αξιωματούχους να σημειώνουν ότι οι «τουρίστες του Banksy» είναι μερικές φορές περισσότεροι και από τους θρησκευτικούς επισκέπτες της πόλης.

