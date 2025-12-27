Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη ετήσια γιορτή του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα για την υποδοχή του νέου έτους και ο δήμαρχος φαίνεται να έχει όλη τη διάθεση να το προβάλλει.

Χθες αίσθηση προκάλεσε το χιουμοριστικό βίντεο με το οποίο ο Χάρης Δούκας γνωστοποίησε το «σχήμα» των κεντρικών παρουσιαστών και καλλιτεχνών της βραδιάς, οι οποίοι δε θα είναι άλλοι από τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου στις θέσεις των παρουσιαστών και τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη ως το κεντρικό καλλιτεχνικό δίδυμο που θα πλαισιώσει τη βραδιά.

Στο βίντεο ο Χάρης Δούκας πιάνει «στα πράσα» τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου να έχουν κάνει κατάληψη στο γραφείο του, ενώ όταν τους ρωτά τι έχουν ετοιμάσει για τη μεγάλη βραδιά, εκείνοι απαντούν ότι προσπαθούν να «κλείσουν» τη Μαράια Κάρρεϋ και τους ABBA, με τον δήμαρχο να δείχνει μια προτίμηση τελικά στον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη, οι οποίοι και θα πλαισιώσουν καλλιτεχνικά τη βραδιά.

Με Ρένα Μόρφη - Κωστή Μαραβέγια και Τόνια Σωτηροπούλου - Νίκο Μουτσινά δεν έχασε ποτέ κανείς!



Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην πλατεία Συντάγματος με το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη και αθόρυβα, φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα! pic.twitter.com/Bwp1KxMS4A

— Haris Doukas (@h_doukas) December 26, 2025



Καινοτομίες στο ρεβεγιόν του Συντάγματος

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ στη συνέχεια την ψυχαγωγία του πλήθους που θα συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα θα αναλάβει ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος θα ερμηνεύσει και πρωτότυπες διασκευές, ενώ η Ρένα Μόρφη θα εκτός από το προσωπικό της ρεπορτόριο θα τραγουδήσει και εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και, όπως υπόσχεται, «αναπάντεχες διασκευές».



Όπως διαμηνύει ο δήμος, τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη.



Μετά την παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση, ο αθηναϊκός ουρανός θα φωτιστεί με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς.





Σημειώνεται ότι η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα θα μεταδοθεί ολόκληρη (με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα) με livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (cityofathens.youtube).



Από την πλευρά της η ΕΡΤ την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα μεταδίδει μαγνητοσκοπημένη εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά με καλεσμένους καλλιτέχνες, ενώ θα συνδεθεί ζωντανά με το Σύνταγμα μόνο για 15 λεπτά, από τις 23:55 μέχρι τις 00:10, όταν και θα συνεχίσει η μετάδοση της εκπομπής.



Σε δήλωσή του, ο Χάρης Δούκας καλεί τους κατοίκους της πόλης να έρθουν στο Σύνταγμα και να γιορτάσουν μαζί την αλλαγή του χρόνου.



«Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Τη φετινή χρονιά πάντως φαίνεται ότι δεν έχει επαναληφθεί η περσινή κόντρα ανάμεσα στον δήμο και την περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι και στο Πεδίο του Άρεως που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και στο οποίο λειτουργεί θεματικό πάρκο χορηγού, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το τέλος του χρόνου. Όπως φαίνεται, εκεί η έμφαση δε θα δοθεί στην αντίστροφη μέτρηση, αλλά στο υπαίθριο πάρτι/συναυλία που θα γίνει εκεί με τους Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito. Εκδήλωση θα γίνει και στο Πάρκο Τρίτση, με τους Κλαυδία και Playmen, ενώ θα υπάρξει και drone show.

Διαβάστε επίσης