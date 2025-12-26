Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια - Μόρφη

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος

Newsbomb

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια - Μόρφη
Nikolas Kominis - Studio Kominis
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και δίνει ραντεβού για το πιο εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου.

dimos-athinaiwn-1.png

Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

dimos-athinaiwn-2.jpg
NYE SyntagmaNikolas Kominis - Studio Kominis

Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τη βραδιά

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο. Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

dimos-athinaiwn-4.jpg
NYE SyntagmaNikolas Kominis - Studio Kominis

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

dimos-athinaiwn-3.jpg
NYE SyntagmaNikolas Kominis - Studio Kominis

Θα καλωσορίσουμε το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς.

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (@cityofathens.youtube). Θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

1766755437327-805835395-dimos-athinaiwn-1.jpg
NYE SyntagmaNikolas Kominis - Studio Kominis

Από την καρδιά της πόλης, η Αθήνα υποδέχεται το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι, χαρίζοντας σε όλους μια μαγική αρχή για το νέο έτος!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Με πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα οι έρευνες - Εντοπίστηκε το όχημά τους - Δεν βρίσκονται στα καταφύγια της περιοχής

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια και Ρένα Μόρφη

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Άντρας συλλέγει 6.000 πέτρες σε σχήμα αγριογούρουνου: Ποια είναι η θεωρία του

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα ανήμερα των Χριστουγέννων - Της έκοψε δύο δάχτυλα

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί από «τρομοκρατική επίθεση» κατοίκου της Δυτικής Όχθης

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Νέες 29 συλλήψεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού - Έπιασαν τον πρώην αντιπρόεδρο της Γαλατά

14:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stranger Things: Κυκλοφόρησαν σήμερα τα τρία νέα επεισόδια – Πότε έρχεται το φινάλε

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς σε επαρχία στα σύνορα

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε ο διοικητής της Πυροσβεστικής - Εστιάζουν και στον εντοπισμό του smartwatch που φορούσε

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Το… ξέκοψε για Τετέ - «Δεν παραχωρείται»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Αναβολή για τη Δευτέρα - «Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους», είπε έξω από το δικαστήριο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Δύο άτομα αγνοούνται αφού πήγαν για χριστουγεννιάτικο κολύμπι σε παραλία

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

13:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Γιουβέντους: Σε ανοικτή γραμμή με Λάτσιο για Μανδά

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Προσποιήθηκαν υπαλλήλους και άρπαξαν από 70χρονη 453 χρυσές λίρες Αγγλίας - Συνελήφθησαν δύο άνδρες

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

13:30ΥΓΕΙΑ

«Μεγάλη έξαρση της γρίπης Α: Αυξημένη προσοχή σε βρέφη και εγκύους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα ανήμερα των Χριστουγέννων - Της έκοψε δύο δάχτυλα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Αναβολή για τη Δευτέρα - «Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους», είπε έξω από το δικαστήριο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

13:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» - Οκτώ παίκτες με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Νέες 29 συλλήψεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού - Έπιασαν τον πρώην αντιπρόεδρο της Γαλατά

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

11:05ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα, αψηφώντας κάθε πιθανότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ