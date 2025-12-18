Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

Η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου πλησιάζει και η Αθήνα ντύνεται στα γιορτινά της. Φέτος, η μαγεία των εορτών ανεβαίνει… ψηλά, στον 21ο όροφο του President Hotel Athens, εκεί όπου το Penthouse 21 Rooftop Bar Restaurant προσφέρει μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και θέας που κόβει την ανάσα.

Με πανοραμική θέα στην πόλη, ζεστή ατμόσφαιρα και μεσογειακή γαστρονομία, το Penthouse 21 σας προσκαλεί σε δύο ξεχωριστές festive βραδιές, ιδανικές για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις πάνω από τα φώτα της Αθήνας.

Παραμονή Χριστουγέννων - 24 Δεκεμβρίου

Η βραδιά της Παραμονής Χριστουγέννων κινείται σε κομψούς, ήπιους τόνους, με ένα Festive Menu 5 πιάτων και Welcome Drink, ιδανικό για ένα γιορτινό δείπνο με φόντο την πόλη.

Το μενού περιλαμβάνει βελουτέ σελινόριζας με καπνιστό μπέικον, νιόκι πατάτας με σάλτσα σπανακιού και παρμεζάνα, δροσερή σαλάτα με baby ρόκα και κόκκινα φρούτα, ενώ το κυρίως συνδυάζει ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου με σάλτσα πορτοκαλιού και ρολάκια μοσχαρίσιου κιμά με αποξηραμένα φρούτα και κάστανα.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με τραγανή σφολιάτα, κρέμα patisserie και καραμελωμένα μήλα, ενώ διατίθεται και vegetarian επιλογή

Τιμή: €80 / άτομο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - 31 Δεκεμβρίου

Η υποδοχή του 2025 γίνεται στο πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. Το Penthouse 21 μεταμορφώνεται σε σημείο εορτασμού, με DJ set, χορό και τα φώτα της Αθήνας να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν.

Το Festive Menu 5 πιάτων, συνοδευόμενο από Welcome Drink, ξεκινά με βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με τζίντζερ και συνεχίζεται με ραβιόλι γεμιστά με μασκαρπόνε και μανιτάρια σε σάλτσα παρμεζάνας και τρούφας. Η σαλάτα με baby σπανάκι, γραβιέρα, ρόδι και μανταρίνι ισορροπεί ιδανικά τις γεύσεις, πριν το κυρίως πιάτο: σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κρέας με κυδώνι, δαμάσκηνα και κάστανα, σε αρωματική σάλτσα δεντρολίβανου.

Η vegetarian πρόταση περιλαμβάνει μπριζόλα κουνουπιδιού με πουρέ πατάτας και σάλτσα ταχινιού, ενώ το φινάλε ανήκει σε κέικ μπαχαρικών με κρέμα κάστανου και αλμυρή καραμέλα.

Τιμή: €100 / άτομο

Extra Info: Για τα παιδιά 4–12 ετών ισχύει ειδική έκπτωση 50% και ειδικό μενού, ενώ τα παιδιά έως 3 ετών δεν χρεώνονται.

Πληροφορίες

Penthouse 21 – Rooftop Bar Restaurant, President Hotel Athens

https://president.gr/festive-dinners/

Ώρα υποδοχής: 20:30

Πληροφορίες & Κρατήσεις

210 6989500 | service-manager@president.gr

Το President Hotel Athens, ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας, λειτουργεί αδιάκοπα από το 1978, με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική υπογραφή του Ιωάννη Βικέλα. Βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένης ανακαίνισης από το 2019, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση των δωματίων και των συνεδριακών χώρων. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2025 με την ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων. Με 21 ορόφους, το President Hotel Athens προσφέρει ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, καθώς και κορυφαίες εγκαταστάσεις, όπως πισίνα, γυμναστήριο και 7 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδριάσεων, με χωρητικότητα από 6 έως 600 άτομα. Στα εστιατόρια του, Avenue και Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική μεσογειακή και ελληνική κουζίνα, ενώ η μοναδική διακόσμηση, που συνδυάζει έργα τέχνης από διάφορους πολιτισμούς, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον χώρο. Το President Hotel Athens συνδυάζει τη διαχρονική του αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις και υπηρεσίες, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πολυτελή και ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας.