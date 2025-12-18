Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

Γιορτάστε στην κορυφή του ξενοδοχείου President με θέα την Αθήνα

Newsbomb

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου πλησιάζει και η Αθήνα ντύνεται στα γιορτινά της. Φέτος, η μαγεία των εορτών ανεβαίνει… ψηλά, στον 21ο όροφο του President Hotel Athens, εκεί όπου το Penthouse 21 Rooftop Bar Restaurant προσφέρει μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και θέας που κόβει την ανάσα.

Με πανοραμική θέα στην πόλη, ζεστή ατμόσφαιρα και μεσογειακή γαστρονομία, το Penthouse 21 σας προσκαλεί σε δύο ξεχωριστές festive βραδιές, ιδανικές για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις πάνω από τα φώτα της Αθήνας.

Παραμονή Χριστουγέννων - 24 Δεκεμβρίου

Η βραδιά της Παραμονής Χριστουγέννων κινείται σε κομψούς, ήπιους τόνους, με ένα Festive Menu 5 πιάτων και Welcome Drink, ιδανικό για ένα γιορτινό δείπνο με φόντο την πόλη.

Το μενού περιλαμβάνει βελουτέ σελινόριζας με καπνιστό μπέικον, νιόκι πατάτας με σάλτσα σπανακιού και παρμεζάνα, δροσερή σαλάτα με baby ρόκα και κόκκινα φρούτα, ενώ το κυρίως συνδυάζει ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου με σάλτσα πορτοκαλιού και ρολάκια μοσχαρίσιου κιμά με αποξηραμένα φρούτα και κάστανα.

presidenthotelathenspenthousechristmas-6-1.jpg

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με τραγανή σφολιάτα, κρέμα patisserie και καραμελωμένα μήλα, ενώ διατίθεται και vegetarian επιλογή

Τιμή: €80 / άτομο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - 31 Δεκεμβρίου

Η υποδοχή του 2025 γίνεται στο πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. Το Penthouse 21 μεταμορφώνεται σε σημείο εορτασμού, με DJ set, χορό και τα φώτα της Αθήνας να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν.

Το Festive Menu 5 πιάτων, συνοδευόμενο από Welcome Drink, ξεκινά με βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με τζίντζερ και συνεχίζεται με ραβιόλι γεμιστά με μασκαρπόνε και μανιτάρια σε σάλτσα παρμεζάνας και τρούφας. Η σαλάτα με baby σπανάκι, γραβιέρα, ρόδι και μανταρίνι ισορροπεί ιδανικά τις γεύσεις, πριν το κυρίως πιάτο: σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κρέας με κυδώνι, δαμάσκηνα και κάστανα, σε αρωματική σάλτσα δεντρολίβανου.

presidenthotelathenspenthousechristmas-7-1.jpg

Η vegetarian πρόταση περιλαμβάνει μπριζόλα κουνουπιδιού με πουρέ πατάτας και σάλτσα ταχινιού, ενώ το φινάλε ανήκει σε κέικ μπαχαρικών με κρέμα κάστανου και αλμυρή καραμέλα.

Τιμή: €100 / άτομο

Extra Info: Για τα παιδιά 4–12 ετών ισχύει ειδική έκπτωση 50% και ειδικό μενού, ενώ τα παιδιά έως 3 ετών δεν χρεώνονται.

Πληροφορίες

Penthouse 21 – Rooftop Bar Restaurant, President Hotel Athens

https://president.gr/festive-dinners/

Ώρα υποδοχής: 20:30

Πληροφορίες & Κρατήσεις

210 6989500 | service-manager@president.gr

XMAS MENU
XMAS KIDS MENU
NYE MENU
NYE KIDS MENU

Το President Hotel Athens, ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας, λειτουργεί αδιάκοπα από το 1978, με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική υπογραφή του Ιωάννη Βικέλα. Βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένης ανακαίνισης από το 2019, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση των δωματίων και των συνεδριακών χώρων. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2025 με την ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων. Με 21 ορόφους, το President Hotel Athens προσφέρει ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, καθώς και κορυφαίες εγκαταστάσεις, όπως πισίνα, γυμναστήριο και 7 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδριάσεων, με χωρητικότητα από 6 έως 600 άτομα. Στα εστιατόρια του, Avenue και Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική μεσογειακή και ελληνική κουζίνα, ενώ η μοναδική διακόσμηση, που συνδυάζει έργα τέχνης από διάφορους πολιτισμούς, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον χώρο. Το President Hotel Athens συνδυάζει τη διαχρονική του αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις και υπηρεσίες, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πολυτελή και ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

14:04ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο… βασιλιάς είναι γυμνός – Καταρρέει το γερμανικό οικονομικό θαύμα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος Κική Μορφωνιού: Η Εθνική Λυρική Σκηνή και οι εμφανίσεις με τη Μαρία Κάλλας

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας γίνεται μιούζικαλ στο Θέατρο Ακροπόλ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

13:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα και η εφαρμογή τους

13:21LIFESTYLE

Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

13:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

13:10ΥΓΕΙΑ

Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ