Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις

Πρωτότυπες προτάσεις για δώρα που θα θυμούνται όλοι

Newsbomb

Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Χριστούγεννα έχουν σχεδόν φτάσει και η αναζήτηση δώρων για τα αγαπημένα πρόσωπα έχει ξεκινήσει. Για τους γονείς, για τα παιδιά, για τα αδέρφια και τα βαφτιστήρια. Το πιο δύσκολο είναι όμως είναι η αναζήτηση του ιδανικού …Secret Santa δώρου.

Τι είναι το Secret Santa;

Το Secret Santa ξεκίνησε από την Αμερική και τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο σε παρέες φίλων όσο και σε επαγγελματικούς χώρους σε πολλές χώρες του πλανήτη. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα προκαθορισμένο συμφωνημένο budget, χαρτί και στυλό για να γράψεις τα ονόματα των συμμετεχόντων και μια δόση μυστηρίου, ώστε η ανταλλαγή δώρων να γίνει πιο διασκεδαστική!

Μην ξεχνάς ότι πρέπει να κρατήσεις μυστική την ταυτότητα του Secret Santa σου μέχρι τη συμφωνημένη μέρα ανταλλαγής των δώρων.

perfect-toys-xmas-extra-imagesimage-1.jpg

Η επιτυχία του Secret Santa δεν κρύβεται στη χρηματική αξία του δώρου αλλά στη σκέψη πίσω από αυτό. Για αυτό και η επιλογή του κατάλληλου δώρου είναι σημαντική. Ένα δώρο με χρηστική αξία ή ένα δώρο που θα διασκεδάσει τον Secret Santa σου μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις.

Στα φυσικά καταστήματα των Perfect Toys και στο www.perfectoys.gr θα βρεις το καλύτερο δώρο μέσα από μια τεράστια ποικιλία από παιχνίδια, αξεσουάρ, gadgets και χριστουγεννιάτικων ειδών.

Secret Santa για παιδιά & εφήβους

Εάν ο Secret Santa σου είναι παιδί ή έφηβος, τότε οι επιλογές σου είναι αμέτρητες. Μπορείς να επιλέξεις εκπαιδευτικά ή διαδραστικά παιχνίδια, βιβλία, παιδικά παζλ ή παιχνίδια κατασκευών όπως Lego.

perfect-toys-xmas-extra-imagesimage-3.jpg

Είναι ιδανικά για Secret Santa στο σχολείο ή στην οικογένεια, καθώς καταφέρνουν και συνδυάζουν τη διασκέδαση με τη μάθηση.

Secret Santa για φίλους

Για τους φίλους μπορείς να επιλέξεις ένα δώρο που θα προσφέρει διασκέδαση και θα σας ενώσει. Επίλεξε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για ατελείωτες ώρες γέλιου στις συγκεντρώσεις στο σπίτι ή ένα παζλ για να οξύνει τη σκέψη και την παρατηρητικότητα.

Secret Santa για συναδέλφους

Η επιλογή Secret Santa δώρου για τον/την συνάδελφο ή τον/την μάνατζερ σου είναι συχνά μια δύσκολη επιλογή. Προτίμησε ένα χρηστικό δώρο όπως ένα «σετ γραφείου», ένα ημερολόγιο αλλά και συλλεκτικές φιγούρες, ήρωες MARVEL, ένα βιβλίο ή ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για να είσαι μέσα στο κλίμα των γιορτών.

perfect-toys-xmas-extra-imagesimage-2.jpg

Για ξεχωριστά Secret Santa δώρα, βρες ποικιλία επιλογών στα Perfect Toys:

Τα Perfect Toys διαθέτουν επιλεγμένα παιχνίδια, διάσημα διεθνή brands, ελληνικές δημιουργικές προτάσεις και άλλα πολλά για να βρεις το καλύτερο Secret Santa δώρο.

perfect-toys-xmas-extra-imageslogo.jpg

Ένα από τα 6 καταστήματα της εταιρίας στην Αττική (στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα βορειοανατολικά προάστια) ή το www.perfectoys.gr (με αποστολές σε όλη την Ελλάδα) σε περιμένουν για να κάνεις αξέχαστα δώρα στα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βρες το πιο Υπέρο-χο-χο δώρο στα Perfect Toys και νιώσε την πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

14:04ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο… βασιλιάς είναι γυμνός – Καταρρέει το γερμανικό οικονομικό θαύμα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος Κική Μορφωνιού: Η Εθνική Λυρική Σκηνή και οι εμφανίσεις με τη Μαρία Κάλλας

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας γίνεται μιούζικαλ στο Θέατρο Ακροπόλ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

13:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα και η εφαρμογή τους

13:21LIFESTYLE

Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

13:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

13:10ΥΓΕΙΑ

Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ