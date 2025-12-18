Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

Στιγμές έντασης στο κέντρο των Βρυξελλών, έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου σημειώθηκαν επεισόδια νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) ανάμεσα σε ομάδες αγροτών και την Αστυνομία, στον απόηχο των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι ζητούν λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, το εισόδημα κι ευρύτερα την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

LIVE εικόνα από τις Βρυξέλλες:

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα, η κεντρική πλατεία εκκενώθηκε προληπτικά

«Οι Βέλγοι προκαλούν. Η Αστυνομία προκαλεί με τα ασπίδες και τις αντιασφυξιογόνες μάσκες της», αναφέρει γαλακτοπαραγωγός και αγρότης από το Παζοτένλαντ, ο οποίος παραμένει ήρεμος και φορά καπέλο και γιλέκο με την επιγραφή I love boer(inn)enm (σ.σ. «Αγαπώ τους αγρότες»), όπως μεταδίδει το Nieuwsblad.

Νωρίτερα, αφού ένα τρακτέρ άφησε ένα φορτίο με πατάτες και αυγά στην πλατεία Λουξεμβούργου, δεκάδες αγρότες τα εκτόξευσαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων και νερού.

Πάνω από 10.000 αγρότες έχουν κατακλύσει την πόλη

Δεκάδες χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν «πλημμυρίσει» τους δρόμους και τα σοκάκια των Βρυξελλών, εν μέσω της σημερινής (18/12) συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Λίγο μετά τις 23:00, διαδηλωτές με τουλάχιστον 100 τρακτέρ διέσχισαν την κεντρική λεωφόρο, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών αλλά και το κλείσιμο του δρόμου. Αστυνομικοί, ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο. Το πρωί, διαμαρτυρόμενοι έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και άχυρα.