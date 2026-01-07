Τραμπ: Αμφιβάλλω ότι το ΝΑΤΟ θα στεκόταν στο πλευρό μας αν το χρειαζόμασταν πραγματικά

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέκεται με φόντο ένα drone MQ-9 Reaper πριν απευθυνθεί στο στρατιωτικό προσωπικό στην αεροπορική βάση Al Udeid, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025, στη Ντόχα του Κατάρ.

Νέες αμφιβολίες για τη δέσμευση των συμμάχων του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «αμφιβάλλει» αν η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που αυτές τη χρειάζονταν πραγματικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανέφερε τη διαχρονική του κριτική προς τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι, πριν από τη δική του παρέμβαση, οι περισσότερες δεν τηρούσαν τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ και «δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους», με τις ΗΠΑ να καλύπτουν δυσανάλογο μέρος του κόστους της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να ανεβάσει τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ και ότι οι σύμμαχοι «πληρώνουν άμεσα», αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις προσωπικές του σχέσεις με τους ηγέτες των κρατών-μελών. «Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή η Ρωσία «θα είχε σήμερα ολόκληρη την Ουκρανία», ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό οκτώ πολεμικών συγκρούσεων διεθνώς. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, δεν του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αυτό που έχει σημασία είναι ότι σώθηκαν εκατομμύρια ζωές».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στη γεωπολιτική ισορροπία ισχύος, υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται καθόλου το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες» και επαναλαμβάνοντας την αμφιβολία του για το αν η Συμμαχία θα ανταποκρινόταν σε περίπτωση ανάγκης των ΗΠΑ.

Τέλος, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η ανασυγκρότηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά την πρώτη του θητεία, και η συνέχισή της σήμερα, αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο, όπως είπε, η Ουάσιγκτον παραμένει ο μόνος παίκτης που «η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται».

Παρά τις επικρίσεις του, κατέληξε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα είναι πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ», ακόμη κι αν, κατά την άποψή του, το αντίθετο δεν είναι εξίσου βέβαιο.

