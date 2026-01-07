Το αδιανόητο alley oop κάρφωμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στους Πέλικανς - Βίντεο

Τι και αν είναι 41 ετών; Τι και αν διανύει την 23η (!) χρονιά του στο NBA, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να αγνοεί τους νόμους της φυσικής και συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο.

Ακόμη μια απόδειξη της απίστευτης σωματικής κατάστασης που βρίσκεται ο 41χρονος πλέον ΛεΜπρόν ήταν η εμφάνισή του απέναντι στους Πέλικανς τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, όπου «άγγιξε» το Triple Double και σημείωσε 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το κερασάκι στην τούρτα όμως της εμφάνισης του «Βασιλιά» ήταν το εκθαμβωτικό alley oop κάρφωμά του όταν ο Λούκα Ντόνσιτς ύψωσε και ο ΛεΜπρόν «σκαρφάλωσε» στον ουρανό για να πιάσει τη μπάλα και να την καρφώσει με μανία στο καλάθι των Πέλικανς.

Δείτε το στιγμιότυπο:

LeBron James, 41, Soars Above the Rim



LeBron James carried the Lakers to a 111-103 victory over the Pelicans, posting 30 points, 8 rebounds, and 8 assists. A standout moment came on a thunderous alley-oop dunk, evoking memories of his 2009 prime.#NBA #Powcast



Admin Kima pic.twitter.com/JiDVHNWNjZ — Powcast Sports (@POWCASTSPORTS) January 7, 2026

Διαβάστε επίσης