NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων του NBA.

Newsbomb

NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο
AP Photos
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη νίκη με 123-120 στο Τορόντο πήραν οι Λέικερς παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς, που μετέβη στη Σλοβενία για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

Ο Ρούι Χατσιμούρα με τρίποντο στην εκπνοή έκρινε το συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο ήταν και ιστορικό, καθώς σήμανε και το τέλος στο ασύλληπτο σερί 1.297 διαδοχικών αγώνων με διψήφιο αριθμό πόντων από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Η προηγούμενη φορά που ο «βασιλιάς» είχε μείνει μονοψήφιος ήταν στις 5 Ιανουαρίου του 2007! Ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε 8 πόντους με 4/17 σουτ για την ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία είχε κορυφαίο παίκτη τον Όστιν Ριβς με 44 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ με φόλοου στα 0,9’’ πριν το τέλος χάρισε στους Σίξερς τη νίκη με 99-98 επί των Γουόριορς. Ο Ταϊρίς Μάξι είχε 35 πόντους για τους νικητές, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν χωρίς Κάρι, Μπάτλερ και έχασαν στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Γκριν.

Παρά την απουσία του Τζέιλεν Μπράουν, οι Σέλτικς διέσυραν με 146-101 τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον. Ο Ντέρικ Γουάιτ είχε 30 πόντους για την ομάδα της Βοστώνης, που μετρά οκτώ νίκες στα δέκα τελευταία ματς.

Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη με 125-116, σε μια βραδιά που ο Άντονι Έντουαρντς έμεινε στους 11 πόντους, αλλά ο Τζούλιους Ραντλ είχε 28.

Με ένα φοβερό 42-20 στην τελευταία περίοδο, οι Τζαζ πέρασαν με 123-110 από το Μπρούκλιν, με 30 πόντους του Λάουρι Μάρκανεν και 29 του Κεγιόντε Τζορτζ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights:

Σίξερς-Γουόριορς 99-98

Γουίζαρντς-Σέλτικς 101-146

Νετς-Τζαζ 110-123

Πέλικανς-Τίμπεργουλβς 116-125

Ράπτορς-Λέικερς 120-123

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεις χωρίς εμπόδια: Πώς η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία

10:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche μαθαίνει από τη Hyundai και το παραδέχεται

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

10:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

LAMDA LEVENTIS: Δυναμική παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

10:26WHAT THE FACT

Απομακρυνθείτε «τρελές κυρίες» - Γιατί οι γάτες «αγαπούν» τους άνδρες

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat»

10:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή

10:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» τον Τσούτσουρα Ηρακλείου- Ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα

10:06LIFESTYLE

Το χαοτικό ΑΙ διαφημιστικό σποτ του ιταλικού οίκου μοδας Valentino ξεσηκώνει το διαδίκτυο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί αυτοί πέτυχαν: Έξι κράτη από τη σκιά στην κορυφή

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο – Πάνω από 250 mm στη Νέα Πέραμο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

09:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Λεμπρόν θυσίασε το σερί-ρεκόρ των 1.297 αγώνων, για το buzzer beater του Χατσιμούρα - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ολονύχτια μάχη συνεργείων του Δήμου Αθηναίων στους δρόμους - «Άντεξε το δίκτυο»

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεύτηκε για τέταρτη φορά η «Σαμάνθα» του Sex And The City - Η μυστική τελετή στο Λονδίνο

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά - Στο Αιγαίο μετατοπίστηκε η «ζώνη» καταιγίδων

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ