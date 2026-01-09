Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

Η δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού που εμπλέκει κορυφαία στελέχη της κυπριακής δημόσιας ζωής και του επιχειρηματικού κόσμου, όπως τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον Γιώργο Λακκοτρύπη και τον Γιώργο Χρυσοχόο, έχει θέσει σε κινητοποίηση τους αναλυτές ψηφιακών δεδομένων. Η σελίδα Fact Check Cyprus προχώρησε σε μια εξονυχιστική τεχνική ανάλυση του βίντεο, με στόχο να διαλευκανθεί αν το περιεχόμενο αποτελεί προϊόν τεχνητής δημιουργίας ή αν πρόκειται για αυθεντικά πλάνα που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Μοντάζ ή Τεχνητή Νοημοσύνη;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η αντίστροφη αναζήτηση του βίντεο στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων δεν απέδωσε κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το υλικό εμφανίζεται για πρώτη φορά στο διαδίκτυο. Για τον έλεγχο της αυθεντικότητας, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας deepfake, όπως οι διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες Hive Moderation και InVID-WeVerify.

Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα και τις κινήσεις των πρωταγωνιστών, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν σαφή ή πειστικά τεχνικά ίχνη που να παραπέμπουν σε ψηφιακή κατασκευή (AI).

Οι τεχνικοί έλεγχοι από τη Hive Moderation

Παρόλο που το υλικό φαίνεται να απεικονίζει πραγματικά πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο, οι αναλυτές επισημαίνουν ένα κρίσιμο κενό: η απουσία τεχνικών ιχνών AI δεν εγγυάται την αλήθεια του περιεχομένου. Η έλλειψη πρόσβασης στο πλήρες, αμοντάριστο οπτικοακουστικό υλικό καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό του αν οι συνομιλίες έχουν απομονωθεί από το αρχικό τους πλαίσιο ή αν έχει γίνει επιλεκτική συρραφή προκειμένου να δημιουργηθούν συγκεκριμένες εντυπώσεις.

Το αίνιγμα της «Emily Thompson»

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτότητα του λογαριασμού που διοχέτευσε το υλικό στην πλατφόρμα «X». Το προφίλ με την ονομασία «Emily Thompson» δηλώνει ως έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίζεται ενεργό από το 2022. Παρά το γεγονός ότι αυτοπαρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια», η έρευνα δεν κατάφερε να εντοπίσει επαληθεύσιμα βιογραφικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη φυσικού προσώπου με αυτό το όνομα και την εν λόγω επαγγελματική ιδιότητα.

Το προφίλ του λογαριασμού

Η έρευνα αποκάλυψε πως το ίδιο όνομα εμφανίζεται ως υπογραφή σε άρθρα γεωπολιτικής ανάλυσης σε ιστοσελίδες όπως το eurasiareview.com και το spectator.org. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή για μια ψηφιακή περσόνα (τύπου avatar) που χρησιμοποιείται για τη διασπορά συγκεκριμένων αφηγημάτων. Το γεγονός ότι η ταυτότητα του δημιουργού παραμένει στο σκοτάδι, σε συνδυασμό με τη στρατηγική επιλογή της χρονικής στιγμής για τη «διαρροή», εντείνει τις υποψίες για ενορχηστρωμένη επιχείρηση, η οποία κινείται στα όρια της προπαγάνδας.

Συμπερασματικά, ενώ το βίντεο φαίνεται να «περνά» τα τεχνικά τεστ για AI, η απουσία πλαισίου και η αδιαφάνεια της πηγής αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την αξιοπιστία των όσων παρουσιάζονται.

