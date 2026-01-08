Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από βίντεο με καταγγελίες για μίζες στο Προεδρικό - Τι απαντά η κυβέρνηση

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, μια έντονη οσμή σκανδάλου φαίνεται ότι βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Μεγαλονήσου.

Συγκεκριμένα η διαρροή βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα από λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ επαναφέρει ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2028, αλλά και για τους διαύλους πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον. Το υλικό παρουσιάζεται ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε ιδιωτικές συνομιλίες, με τους συμμετέχοντες να φαίνεται να αγνοούν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Can't even describe what I just received!

? BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Ποιοι εμφανίζονται στο υλικό

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, - και γαμπρός του - Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές με ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» και τα όρια χρηματοδότησης

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αφορά τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρει ότι το όριο χρηματοδότησης στις προεδρικές εκλογές βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, σε περιπτώσεις υπέρβασης, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Η αναφορά, όπως καταγράφεται, γίνεται σε γενικό πλαίσιο και δεν συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αποδεδειγμένες πράξεις.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο της διαρροής βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πρόσβαση στο Προεδρικό για επενδυτές, με διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημες επαφές. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Σύμφωνα με το ίδιο απόσπασμα, όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στην προσωπική εγγύτητα με τον Χριστοδουλίδη

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, εμφανίζεται σε απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα να μιλά για στενή σχέση με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Δηλώνει επίσης ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει κάθε δύο εβδομάδες, σημειώνοντας πως αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουυν κυπριακά μέσα, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στο θέμα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Η διαρροή βίντεο έρχεται σε χρονική στιγμή αυξημένης πολιτικής ευαισθησίας, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν 150 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.