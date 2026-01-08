Κύπρος: Για «υβριδική επίθεση» κάνει λόγο η κυβέρνηση για το βίντεο με τις «χρηματοδοτήσεις»

Το βίντεο εμφανίστηκε ως «διαρροή» στην πλατφόρμα Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα.

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Κύπρος: Για «υβριδική επίθεση» κάνει λόγο η κυβέρνηση για το βίντεο με τις «χρηματοδοτήσεις»
Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε σχέση με βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε νέα γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε αναφέρει πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, το βίντεο χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Το βίντεο εμφανίστηκε ως «διαρροή» στην πλατφόρμα Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα. Το περιεχόμενό του έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση και πολιτικές αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους, πολιτικά κόμματα ζήτησαν διευκρινίσεις και απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν επίσημα συμπεράσματα.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για την πορεία της διερεύνησης.

Ποιοι εμφανίζονται στο υλικό

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, - και γαμπρός του - Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές με ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» και τα όρια χρηματοδότησης

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αφορά τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρει ότι το όριο χρηματοδότησης στις προεδρικές εκλογές βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, σε περιπτώσεις υπέρβασης, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Η αναφορά, όπως καταγράφεται, γίνεται σε γενικό πλαίσιο και δεν συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αποδεδειγμένες πράξεις.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο της διαρροής βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πρόσβαση στο Προεδρικό για επενδυτές, με διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημες επαφές. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Σύμφωνα με το ίδιο απόσπασμα, όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στην προσωπική εγγύτητα με τον Χριστοδουλίδη

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, εμφανίζεται σε απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα να μιλά για στενή σχέση με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Δηλώνει επίσης ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει κάθε δύο εβδομάδες, σημειώνοντας πως αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουυν κυπριακά μέσα, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στο θέμα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Η διαρροή βίντεο έρχεται σε χρονική στιγμή αυξημένης πολιτικής ευαισθησίας, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απίστευτη απάντηση της Αστυνομίας για διπλοπαρκάρισμα: «Πατήστε την… κόρνα»

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στο Ρίο

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε στο 13-8 ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών στην Βενεζουέλα - «Ένα παράδειγμα της επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ στο Καράκας», υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος

23:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης για το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ήταν μια ατυχής στιγμή»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Iστιοφόρο βυθίστηκε στη μαρίνα Νικήτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε η παραλιακή στην Αμφιλοχία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βαθιά απογοήτευση στους αγροτοκτηνοτρόφους μετά τα όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Μια διαμάχη μεταξύ ατόμων που παρευρίσκονταν σε κηδεία οδήγησε στους θανατηφόρους πυροβολισμούς έξω από εκκλησία Μορμόνων

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

23:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα σε 44χρονο – Μία σύλληψη

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Για «υβριδική επίθεση με κακόβουλο μοντάζ» κάνει λόγο η κυβέρνηση για το βίντεο με τις «χρηματοδοτήσεις»

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σήκωσε το γαλλικό Super Cup η Παρί Σ.Ζ. μετά από τελικό «θρίλερ» με την Μαρσέιγ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στις 13 και 14 Ιανουαρίου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων δύο κουρδικές

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε η παραλιακή στην Αμφιλοχία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένειά του – Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου», λέει από τα κρατητήρια ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα 17χρονο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόσκληση Μαρινάκη στους αγρότες -μέσω Newsbomb- για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη άνοιξε παράθυρο για αναστολή στα μπλόκα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε ολόκληρη την χώρα - Πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και προσαράξεις πλοίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ