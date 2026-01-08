Κύπρος: Για «υβριδική επίθεση» κάνει λόγο η κυβέρνηση για το βίντεο με τις «χρηματοδοτήσεις»

Υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε σχέση με βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε νέα γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε αναφέρει πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, το βίντεο χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Το βίντεο εμφανίστηκε ως «διαρροή» στην πλατφόρμα Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα. Το περιεχόμενό του έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση και πολιτικές αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους, πολιτικά κόμματα ζήτησαν διευκρινίσεις και απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν επίσημα συμπεράσματα.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για την πορεία της διερεύνησης.

Ποιοι εμφανίζονται στο υλικό

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, - και γαμπρός του - Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές με ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» και τα όρια χρηματοδότησης

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αφορά τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρει ότι το όριο χρηματοδότησης στις προεδρικές εκλογές βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, σε περιπτώσεις υπέρβασης, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Η αναφορά, όπως καταγράφεται, γίνεται σε γενικό πλαίσιο και δεν συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αποδεδειγμένες πράξεις.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο της διαρροής βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πρόσβαση στο Προεδρικό για επενδυτές, με διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημες επαφές. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Σύμφωνα με το ίδιο απόσπασμα, όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στην προσωπική εγγύτητα με τον Χριστοδουλίδη

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, εμφανίζεται σε απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα να μιλά για στενή σχέση με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Δηλώνει επίσης ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει κάθε δύο εβδομάδες, σημειώνοντας πως αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουυν κυπριακά μέσα, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στο θέμα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Η διαρροή βίντεο έρχεται σε χρονική στιγμή αυξημένης πολιτικής ευαισθησίας, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

