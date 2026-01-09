Κύπρος: Σάλος με το βίντεο για τις καταγγελίες διαφθοράς - «Συρραφή»... βλέπουν οι εμπλεκόμενοι

Σε υβριδικό πόλεμο αποδίδει το βίντεο η κυπριακή κυβέρνηση - Σύσκεψη με την ΚΥΠ πραγματοποίησε η Προεδρία

Κύπρος: Σάλος με το βίντεο για τις καταγγελίες διαφθοράς - «Συρραφή»... βλέπουν οι εμπλεκόμενοι
Πολιτικός «σεισμός» έχει προκληθεί στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο φαίνονται συζητήσεις για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε ως «διαρροή» στο X και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, -και γαμπρός του- Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές με ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Για «υβριδικό πόλεμο» κάνει λόγο η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση, μετά τη δημοσίευση του βίντεο έσπευσε να κάνει λόγο για «υβριδικό πόλεμο», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο ίδιος είχε αναφέρει πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, το βίντεο χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Μάλιστα, η πληροφορία και οι ενδείξεις που εξετάζονταν μέχρι χθες ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς του, ο Γιώργος Λακκοτρύπης, σύμφωνα με το philenews.com, κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, κάνοντας λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Αυτοί που κατέγραψαν παράνομα τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης του παρουσιάστηκαν ως ολλανδικής υπηκοότητας πρόσωπα που διαχειρίζονται επενδυτικό ταμείο. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν 150 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου.

Ντόμινο αντιδράσεων μετά τη δημοσίευση

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των πολιτικών κομμάτων, τα οποία σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους, ζήτησαν διευκρινίσεις και απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν επίσημα συμπεράσματα.

Όπως μεταδίδει και πάλι ο «Φιλελεύθερος», λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά»

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αφορά τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρει ότι το όριο χρηματοδότησης στις προεδρικές εκλογές βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, σε περιπτώσεις υπέρβασης, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Η αναφορά, όπως καταγράφεται, γίνεται σε γενικό πλαίσιο και δεν συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αποδεδειγμένες πράξεις.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο της διαρροής βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πρόσβαση στο Προεδρικό για επενδυτές, με διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημες επαφές. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Σύμφωνα με το ίδιο απόσπασμα, όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στην προσωπική εγγύτητα με τον Χριστοδουλίδη

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, εμφανίζεται σε απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα να μιλά για στενή σχέση με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Δηλώνει επίσης ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει κάθε δύο εβδομάδες, σημειώνοντας πως αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

